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كلية الأعمال في فيلادلفيا تشارك في ندوة العملات المشفرة وتأثيرها على التجارة الدولية

16 مايو 2023
كلية الأعمال في فيلادلفيا تشارك في ندوة العملات المشفرة وتأثيرها على التجارة الدولية

وطنا اليوم:مندوبًا عن كلية الاعمال في جامعة فيلادلفيا، شارك رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية الدكتور عزالدين العنانزه بالندوة العلمية التي نظمتها الجامعة الألمانية الأردنية بالتعاون مع منظمة الايسيسكو يوم الاثنين الموافق 15/5/2023 حول العملات المشفرة وتأثيرها على التجارة الدولية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص كلية الأعمال على تعزيز معرفة وقدرات أعضاء هيئة التدريس بالكلية في لمواضيع المستجدة في عالم المال والأعمال.
عُقدت هذه الندوة العلمية المتخصصة تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للثقافة والعلوم، كما شارك في هذه الندوة نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني وخبراء من الأردن وقطر وألمانيا وفرنسا ولبنان ومصر. تناولت الندوة ثلاثة محاور رئيسية هي: العملات المشفرة والسياسة المالية والتأثير المحتمل للعملات المشفرة على الاستقرار المالي والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية ودورها في ضمان الاستقرار المالي، فيما تناول المحور الثاني تكنولوحيا العملات المشفرة والعقود الذكية بما فيها العملات المشفرة والابتكار والعملات المشفرة والمدفوعات عبر الحدود والاستثمار في العملات المشفرة وتمييز الحقائق عن الخيال والدور الذي يمكن أن تلعبه العملات المشفرة، أما المحور الأخير فتضمن العملات المشفرة والجريمة ومستقبل العملات المشفرة بين التحديات والآفاق.


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