عمان الأهلية تستقبل وفدا من جامعة فودان الصينية … صور

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان وفدا من جامعة فودان الصينية برئاسة نائب رئيسها الدكتور “Zhimin Chen” لبحث سبل التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين.

حيث أعرب الاستاذ الدكتور ساري حمدان خلال اللقاء عن عمق العلاقات الأخوية بين الجانبين الأردني والصيني، وأكد أن هذه الزيارة ستدعم أواصر التعاون بين الجامعتين، لا سيما السمعة العلمية الطيبة التي تتمتع بها جامعة فودان وما تقدمه من علم ومعرفة وسعيها لإكساب الدارسين فيها كافة المهارات والمعلومات اللازمة لإكمال مسيرتهم التعليمية.

وضم الوفد الى جانب نائب رئيس جامعة فودان كلا من الدكتور Li Chen نائب عميد كلية الحقوق والدكتور Jianbo Luo عميد مدرسة التبادل الثقافي الدولي والسيدة Yefang Xu نائب مدير مكتب الشراكات العالمية والدكتور Jingyuan Xu من معهد السياسة العامة العالمية والسيد Qiang Wan مدير مكتب الشراكات العالمية والدكتور Yijia Jing عميد معهد السياسة العامة العالمية .

وحضر اللقاء من جامعة عمان الأهلية كلا من : الأستاذ الدكتور مصلح الطراونة – نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الحقوق والأستاذة الدكتورة منتهى الغرايبة – عميدة كلية التمريض والأستاذ الدكتور محمد الطناني – عميد كليتي الصيدلة والعلوم الطبية المساندة والأستاذ الدكتور معتصم عبد الجابر – عميد كلية الهندسة والدكتورة فيروز أبو سويلم – نائب مدير مركز الارتباط العالمي والآنسة ريم عابد – رئيس قسم السمعة والتواصل.

وقدمت الدكتورة فيروز أبو سويلم نائب مدير مركز الارتباط العالمي شرحا وافيا عن نشأة الجامعة وتخصصاتها وكلياتها وأهم الأنشطة والخدمات التي تقدمها للطلبة والمجتمع المحلي ثم تطرقت الى أهم الانجازات العلمية والأكاديمية التي حققتها الجامعة في مختلف المجالات حتى أصبحت تضاهي أرقى الجامعات.

يذكر أن زيارة الوفد للجامعة تأتي ضمن زيارته للأردن، بالتنسيق مع اتحاد الجامعات العربية.

وخلال الزيارة زار الوفد بعض مرافق الجامعة الى جانب كليتي الصيدلة والتمريض. وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا والدروع التذكارية بين الطرفيين