نجاحات متصاعدة لمجموعة الحوراني ..مياه الشرب المعبأة المها تحوز على شهادة الجودة الاردنية

وطنا اليوم:منحت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية شهادة علامة الجودة الأردنية لـ ” مياه الشرب المعبأة ” العلامة التجارية الـ “Al maha water” مياه المها – والذي تنتجه شركة الألبان الاردنية حيث أن المنشأة قد استكملت جميع متطلبات منح علامة الجودة الأردنية لمنتجها وذلك حسب تعليمات علامة الجودة الأردنية رقم : ٢٠١٦/٣.

إنها إحدى قصص نجاح متصاعدة لمجموعة الحوراني الاستثمارية بكافة أذرعها وفروعها في مختلف القطاعات التعليمية والفندقية والسياحية ومنتجات الألبان والغذاء والقطاعات الخدماتية الأخرى.

دون ان نغفل ما تقدمه المجموعة بفروعها من توظيف ما يقارب ٣ الاف موظف وعامل… ومن خدمات ومساعدات لمجتمعاتها المحلية .

فها هي جامعة عمان الأهلية تتبوأ أفضل المراتب في الإعتمادات والتصنيفات المحلية والعربية والدولية وتحتضن أفضل الأساتذة والموظفين وتضم أفضل التخصصات والبرامج .

وايضا مجموعة مدارس الجامعة وما تحققه من تميز وتفوق عبرطلبتها ونجاحات أنشطتها والتي حازت على الشكر الخاص من وزير التربية والتعليم لجهودها مع اليونسكو والالكسو .. كما حصل ربان السفينة وقائدها الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين للشركة قبل فترة على شخصية العام السياحية لتميز قطاع الفندقة والسياحة بالمجموعة.

الى جانب تميز ألبان بلدنا ..شركة الالبان الدنماركية الاردنية … يضاف الى ذلك وهو غيض من فيض .. هذا الإنجاز لشركة الالبان الأردنية ..المها ..بجودة منتجاتها المشهورة ومنها مياه المها التي حازت على شهادة الجودة الأردنية باقتدار ..

الف مرحى لمجموعة الحوراني الاستثمارية بفروعها ..وترفع القبعة احتراما لقدرات هذا البلدوزر الشاب الدكتور ماهر الحوراني الذي لا يدخر جهدا للمبادرة والابداع والتطوير والإجادة