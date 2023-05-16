الديموقراطي الاجتماعي في عجلون

وطنا اليوم – في إطار خطة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني

لمزيد من الاستقطاب وتوسيع النفوذ عقد لقاء وحوار موسع ومستهدف في منطقة عجلون في منطقة راجب بحضور الأمين العام ومجموعة من أعضاء الأمانة العامة للحزب، وعدد من أعضاء فرع عجلون بحضور السيدة فاطمة القضاة، وهي رئيسة مجلس بلدي سابق لبلدية الروابي، والشاب أحمد غريز، والسيدة ماجدولين فريحات، والشاب ليث الصمادي الذين نظموا وحشدوا لهذا اللقاء.

ومن مخرجات هذا اللقاء الموسع زيادة عدد أعضاء فرع عجلون 90% خلال الفترة القليلة الماضية.

وقد تم عقد اللقاء في الهواء الطلق دون فنادق أو مطاعم أو بذخ.

علما أن الأمانة العامة أقرت خطة التنظيم والاستقطاب وتوسيع النفوذ في اجتماعها الثاني بعد انتخاب الهيئات القيادية للحزب.