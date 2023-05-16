بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الديموقراطي الاجتماعي في عجلون

16 مايو 2023
الديموقراطي الاجتماعي في عجلون

وطنا اليوم –   في إطار خطة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني
لمزيد من الاستقطاب وتوسيع النفوذ عقد لقاء وحوار موسع ومستهدف في منطقة عجلون في منطقة راجب بحضور الأمين العام ومجموعة من أعضاء الأمانة العامة للحزب، وعدد من أعضاء فرع عجلون بحضور السيدة فاطمة القضاة، وهي رئيسة مجلس بلدي سابق لبلدية الروابي، والشاب أحمد غريز، والسيدة ماجدولين فريحات، والشاب ليث الصمادي الذين نظموا وحشدوا لهذا اللقاء.
ومن مخرجات هذا اللقاء الموسع زيادة عدد أعضاء فرع عجلون 90% خلال الفترة القليلة الماضية.
وقد تم عقد اللقاء في الهواء الطلق دون فنادق أو مطاعم أو بذخ.
علما أن الأمانة العامة أقرت خطة التنظيم والاستقطاب وتوسيع النفوذ في اجتماعها الثاني بعد انتخاب الهيئات القيادية للحزب.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:48

مصنع ألبان يتحايل على القانون ويحرم عماله من حقوقهم

14:44

احتفال جامعة البترا بعيد الاستقلال 77

14:41

نكبة الشعب الفلسطيني نكبات متتالية

14:39

كلب يعقر طفلا وسيدة في إربد

14:28

إعادة آثار جرش التي تعرضت للتخريب إلى ما كانت عليه

14:25

قريبا .. بدء توصيل الأدوية لمراجعي مستشفى حمزة

14:22

“سابقة خطيرة”…تحايل على القانون يحرم عمال مصنع غذائي من حقوقهم

13:54

وزير المالية : الالتزام بعدم رفع الضرائب هو تعهد أردني بحت

13:45

جيدكو تساهم بتجهيز استراحة لقلعة مكاور

13:39

استخراج 826 حبة كبتاجون من أمعاء مسافر قبل دخوله السعودية

12:43

الإفتاء الاردنية توضح حكم التبليغ عن قضايا الفساد

12:27

زين شريكاً استراتيجياً لمؤتمر العقبة للتأمين بحضور 1500 مشارِك من دول عربية وأجنبية

وفيات

وفيات الخميس 18-5-2023تنويه من المحامي هارون الطورة بخصوص مكان تقبل العزاء بوفاة والدتهوفيات الأربعاء 17-5-2023تعزية ومواساة الى عشيرة الطورة الكراموفيات الثلاثاء 16-5-2023