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الخارجية الايرانية : فتح السفارة في الرياض خلال ايام والعلاقة مع مصر تتطور

منذ ساعتين
الخارجية الايرانية : فتح السفارة في الرياض خلال ايام والعلاقة مع مصر تتطور

 

وطنا اليوم – قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن وزارته تعمل على تجهيز السفارة والقنصلية الإيرانيتين في السعودية بهدف إعادة فتحهما، موضحا أن هذه الإجراءات ستنتهي خلال الأيام المقبلة.

وأشار عبد اللهيان -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)- إلى أن الخارجية السعودية عينت سفيرها في طهران، وأن الخارجية الإيرانية ستعين سفيرها خلال وقت قصير.

وفي العاشر من مارس/آذار الماضي، صدر بيان مشترك بين إيران والسعودية والصين أعلنت فيه طهران والرياض الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

وبعد أيام من الاتفاق، أوضح وزير الخارجية السعودي أن الاتفاق مع إيران قائم على أساس احترام سيادة الدول وحسن الجوار.

العلاقات مع مصر

من جهة أخرى، أعرب عبد اللهيان عن أمله أن تشهد العلاقات الإيرانية المصرية تطورا وانفتاحا جديّا ومتبادلا، موضحا أن مكتب رعاية مصالح البلدين ينشط في طهران والقاهرة، وأن هناك قناة رسمية للاتصال المباشر بين البلدين.

وقال إن هناك دولا تبذل جهودا وتشجع القاهرة وطهران على ارتقاء مستوى العلاقات بينهما، مؤكدا ترحيب بلاده دوما بتطوير العلاقات مع القاهرة.

الجزيرة نت


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