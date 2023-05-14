ورش عمل حول ثقافة الجودة في “تمريض” عمان الاهلية

وطنا اليوم:سعيا من كلية التمريض لتطبيق أعلى معايير الجودة وإشراك أعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وطلبة الكلية والخريجين والشركاء من المجتمع المحلي في ذلك ، قامت الكلية بعقد مجموعة من ورش العمل بالفترة ما بين 4/5-15/5/2023 والتي استهدفت جميع العاملين في الكلية والطلبة من جميع السنوات الدراسية والخريجين لنشر وترسيخ مفهوم الجودة والمشاركة الفاعلة في تطبيق معايير الجودة المعتمدة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، كما وتم التركيز على دور الفئات المستهدفة في تطبيق المعايير وأهمية مشاركتهم في تحقيق متطلبات الاعتماد المحلي والعالمي.

وقد قامت عميدة الكلية الاستاذ الدكتورة منتهى الغرايبة ونائب العميد لشؤون الاعتماد والجودة د. ربيعة علاري باطلاع المشاركين في الورش على استعداد كلية التمريض للتقدم للحصول على شهادة ضمان الجودة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وخطوات الكلية في السير قدما بمراحل التقدم للحصول على الشهادة، والاشادة بدور أعضاء الهيئتين التدريسية والادارية ومشاركتهم في إعداد الدراسة الذاتية لمعايير الجودة الخاصة بالكلية وتشجيعهم على الاستمرار والسعي قدما للتطوير والتحسين