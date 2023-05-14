أ.د. بدرخان “آداب” عمان الاهلية تقدم ورقة بحثية هامة في المؤتمر التربوي الدولي

وطنا اليوم:نظمت جامعة عمان الاهلية بالتعاون مع الجمعية الأردنية للعلوم التربوية المؤتمر التربوي الدولي السنوي السابع والذي عُقد بتاريخ 3-5 / 5 / 2023 في فندق كراون بلازا – البحر الميت / الأردن، بعنوان “رؤى وأفكار لقضايا ساخنة في التعليم: التنافسية والعالمية والتدويل وجودة التعليم في الوطن العربي” ، حيث شاركت أ. د سوسن بدرخان من كلية الاداب بجامعة عمان الاهلية بورقة بحثية بعنوان: “الاخلاقيات المهنية لدى أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات الأردنية وأثرها في تكوين شخصية الطلبة”.

واكدت أ.د. سوسن بدرخان في ورقتها البحثية على ان مهنة التدريس الجامعي لا تقتصر على تزويد الطلبة بالمعارف والمعلومات والمصطلحات فحسب، بل على قدرة المُدرّسين على تعميق اتجاهات إيجابية قِيميّة أخلاقية بحيث يتكوّن لدى الطالب نسق قِيمي خُلقي يتبناه المُتعلّم ويحوّله الى سلوك يلازمه في جميع شؤون الحياة، وعليه أوصت الدراسة بعدة توصيات تربوية هامة