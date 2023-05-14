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أسرة عمان الاهلية تهنىء بمناسبة تخرُّج الأميرة سلمى

منذ ساعة واحدة
أسرة عمان الاهلية تهنىء بمناسبة تخرُّج الأميرة سلمى

وطنا اليوم:يتقدم رئيس وأعضـاء مجلس أمناء جامعة عمان الاهلية
ورئيـس وأعضـاء هيئة المديرين
ورئيس الجامعة
وأسرتها الاكاديمية والادارية والطلابية
بأسمـى آيات التهـاني والتبريكات إلى مقام
حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم
وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة
بمناسبة تخرج ابنتهما
الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني
بدرجة البكالوريوس في علم الآثار من جامعة كاليفورنيا
متمنين لصاحبة السمو الملكي الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني المعظمة
المزيد من التقدم والنجاح


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