جامعة البترا تعلن أسماء الفائزين في مسابقة محمود السمرة

وطنا اليوم:أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة “محمود السمرة الأدبية” في جامعة البترا أسماء الفائزين بالجوائز من طلبة المدارس الحكومية والخاصة، وذلك خلال حفل نظمه قسم اللغة العربية في جامعة البترا تحت رعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم في مسرح الدراسات الدوائية في حرم الجامعة، وكرم عبد الرحيم أيضًا عددًا من طلبة الجامعة الفائزين في “مسابقة البترا للطالب الأكثر قراءة” و”جائزة الإبداع في كتابة القصة القصيرة” لطلاب الجامعة.

وسلم عبد الرحيم الجوائز والشهادات إلى الطلبة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حقول المقالة والقصة القصيرة والشعر، وكانت المراكز الثلاثة الأولى كما يأتي: في حقل المقالة فاز في المركز الأول شمس عادل، وفي المركز الثاني تالا محمد قرطومة، وفي المركز الثالث فرح نضال الكساسبة.

وفي حقل القصة القصيرة فاز في المركز الأول أروى محمد جنيد، وفي المركز الثاني صبا أحمد عودة، وفي المركز الثالث مارينا أحمد عثمان، وفي حقل الشعر فاز في المركز الأول ريان راضي الوردات، وفي المركز الثاني دعاء إسماعيل الفراج، وفي المركز الثالث عبد الرحمن الهبراوي.

وقال عبد الرحيم “كل من تقدم للمسابقة يمكن تصنيفه على أنه مشروع مبدع، وهو أهل لأن يكون أديبًا لغويًا في مجالات الشعر والقصة القصيرة والمقالة، وأما الذين فازوا فقد تميزوا عن أقرانهم بمستويات كانت نتيجة لموهبتهم وما بذلوه من جهود في سبيل تنميتها وصقلها لتصل إلى مرحلة التميز والإبداع”.

وقالت مقررة اللجنة التحضيرية للجائزة الدكتورة أماني داود: ” إن الجائزة استهدفت تشجيع طلبة المدارس في الصفوف العليا لتحفيزهم على الكتابة الإبداعية شعرًا ومقالة وقصة قصيرة، مشيرة إلى أن تخصيص المسابقة لطلبة المدارس يأتي ضمن محور التواصل مع المجتمع المحلي، بالإضافة إلى صنع حركة ثقافية لدى طلبة المدارس، وأيضًا داخل أسوار الجامعة من خلال مسابقة كتابة القصة القصيرة، ومسابقة الطالب الأكثر قراءة في الجامعة من جهة أخرى.

وقالت داود: “نجتمع اليوم لتكريم الفائزين في ثلاث مسابقات، تنضاف إليها حالتان إبداعيتان في حقل كتابة الرواية تم اختيارهما وترشيحهما للاحتفاء بهما وتكريمهما بوصفهما علامتين مضيئتين لطلبة الدراسات العليا المبدعين”.

وقدم عبد الرحيم الدروع والشهادات التقديرية للمدارس المشاركة في المسابقة، وهي: مدرسة كامبردج الدولية، ومدرسة الصويفية الثانوية للبنات، ومدرسة البنيّات الثانوية للبنات، ومدرسة دار الأرقم الثانوية للبنات، ومدرسة أمامة بنت أبي العاص، ومدرسة أم زويتينة الثانوية للبنات، ومدرسة عمراوة الثانوية للبنات، ومدرسة صافوط الثانوية للبنات، ومدرسة معاوية بن أبي سفيان الثانوية للبنين.

كما سلم عبد الرحيم الشهادات التقديرية للمعلمين والمعلمات المشرفين على الطلبة المشاركين في المسابقة وهم أماني كنانة، وغادة المحارمة، وجيهان محمد، وليلى حيمور، وهدى ذياب البيطاوي، وسميحة الشمايلة، وأريج محمد علي الضميري، وإلهام السيوف، وإيمان عليوة، ود. محمد أبو صعيليك. وشمل التّكريم كذلك مديرات ومديري المدارس الفائزة.