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بلديات غزة: 200 بئر مياه مهددة بالتوقف عن الضخ

منذ 3 ثواني
بلديات غزة: 200 بئر مياه مهددة بالتوقف عن الضخ

وطنا اليوم:ذكر اتحاد بلديات قطاع غزة، الجمعة، أن نحو 200 بئر مياه مهددة بالتوقف عن الضخ، إضافة إلى توقف محطات الصرف الصحي.
وأضاف الاتحاد في بيان، أن مياه البحر تتلوث بما يزيد عن 120 ألف كوب من المياه العادمة يومياً.
وأشار إلى أن تتم يوميا عملية جمع وترحيل 1450 طن من النفايات الصلبة إلى مكبات النفايات الرئيسية يومياً.
وتشهد محافظات قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، غارات عنيفة تشنها طائرات الاحتلال، فيما بلغت حصيلة شهداء العدوان الأخير 33 شهيدا وعشرات الجرحى
الى ذلك قال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن المعابر الحدودية مع غزة مٌغلقة، الأمر الذي أدى إلى تقليص توليد الكهرباء.
وأوضح حق، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن هذا الإغلاق حال دون الدخول المقرر لنحو 600 شاحنة محملة بسلع حيوية، مثل الغذاء والإمدادات الطبية والوقود، وأعرب عن أمله في أن “يتم حل هذه المشكلة قريبا”.
وقال حق إن إحدى نتائج إغلاق المعابر كانت عدم القدرة على إدخال الوقود إلى غزة، مما أجبر محطة توليد الكهرباء في القطاع على تقليص عملياتها، مضيفا أنه تم حاليا تقليص توفير الكهرباء في غزة إلى 12 ساعة في اليوم كمتوسط إلى حين تأمين الوقود اللازم.


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