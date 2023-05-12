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بمناسبة زفاف ولي العهد .. دورة تدريبية لـ60 شابة وشابة في كلية عمون الجامعية

منذ ساعتين
بمناسبة زفاف ولي العهد .. دورة تدريبية لـ60 شابة وشابة في كلية عمون الجامعية

وطنا اليوم:بمناسبة زفاف ولي العهد .. دورة تدريبية لـ60 شابة وشابة في كلية عمون الجامعية

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