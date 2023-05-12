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ضبط سائق شاحنة متهور قادها عكس السير بشكل خطير
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بعد قيصر .. أمريكا تجهز قانونا جديدا لتهديد الدول التي تطبع علاقاتها مع الأسد
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فاجعة جديدة .. 4 وفيات إثر تدهور ضاغطة نفايات لأمانة عمان
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إعصار موكا يهدد أكبر مخيم للاجئين في العالم
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الحب لا يعرف عمرا .. زواج عروسين في دار للمسنين بسوريا
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بمناسبة زفاف ولي العهد .. دورة تدريبية لـ60 شابة وشابة في كلية عمون الجامعية
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كريشان: 320 مليون دينار ديون البلديات على المواطنين
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جامعات
بمناسبة زفاف ولي العهد .. دورة تدريبية لـ60 شابة وشابة في كلية عمون الجامعية
منذ ساعتين
وطنا اليوم:بمناسبة زفاف ولي العهد .. دورة تدريبية لـ60 شابة وشابة في كلية عمون الجامعية
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24 ساعة
16:22
ضبط سائق شاحنة متهور قادها عكس السير بشكل خطير
15:44
بعد قيصر .. أمريكا تجهز قانونا جديدا لتهديد الدول التي تطبع علاقاتها مع الأسد
15:12
فاجعة جديدة .. 4 وفيات إثر تدهور ضاغطة نفايات لأمانة عمان
14:56
إعصار موكا يهدد أكبر مخيم للاجئين في العالم
14:50
دائرة النار تتسع ولا خطوط حمراء .. فتح الملاجئ في المستوطنات جنوب القدس بعد ضربها بـ 4 صواريخ
14:42
الحب لا يعرف عمرا .. زواج عروسين في دار للمسنين بسوريا
13:54
الجهاد الإسلامي: قصف القــدس رسالة وعلى الجميع فهم مبتغاها
13:49
وفيات الجمعة 12-5-2023
13:46
كريشان: 320 مليون دينار ديون البلديات على المواطنين
13:44
في غياب الثقافة الحزبية!
13:42
السياحة : نحو 2 مليون زائر للمملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي
13:37
الأمن العام يحذر من الرياح المثيرة للغبار
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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من نحن