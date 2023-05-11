صيدلة فيلادلفيا تنظم يوم طبي توعوي وبالتعاون مع مستشفى الايمان في عجلون‎‎

وطنا اليوم:نظمت لجنه خدمة المجتمع المحلي في كلية الصيدلة يوم طبي توعوي وتثقيفي وبالتعاون مع مستشفى الايمان في عجلون. حيث تمت الفعالية بمشاركة نخبه مميزة من طلبة كلية الصيدلة واشتمل اليوم الطبي على توعية وتثقيف المرضى حول مجموعه من الامراض والطرق الصحيحة لاستخدام الادوية من خلال مجموعه من النشرات الطبية ( مرض التوحد, مرض هشاشة العظام, مرض الشقيقة, بالإضافة لمرض السكري والقرحة المعدية) التي تم إعدادها من قبل طلبة كلية الصيدلة وبإشراف عضو هيئة التدريس الدكتورة رهام الجلامده .

وبدوره أثنى عميد كلية الصيدلة الدكتور يزن بطاينة على جهود لجنة خدمة المجتمع المحلي وحثهم على بذل مزيد من المبادرات والتي من شأنها ان تخدم المجتمع المحلي .