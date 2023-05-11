عمان الأهلية تستقبل وفدا من برنامج ايراسموس بلس

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان في مكتبه يوم أمس وفداً من المكتب الدولي بجامعة كالياري بإيطاليا بتنظيم من مركز الارتباط العالمي في جامعة عمان الأهلية.

وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً للاتفاقيات التي تعقدها الجامعة من خلال المركز وبموجب إطار عمل إيراسموس + الدولي لتنقل الموظفين.

ويهدف هذا التنقل إلى تعزيز وتوسيع شبكة الشركاء الدوليين وتطوير المهارات المهنية، ومشاركة الممارسات والسياسات وأنظمة العلاقات الدولية وتخطيط التعاون المستقبلي في تبادل الطلاب وتعزيز التعاون البحثي.

كما زار الوفد برفقة نائب مدير مركز الارتباط العالمي الدكتورة فيروز أبو سويلم كلية التكنولوجيا الزراعية ومركز التعلم الإلكتروني وكلية التمريض وكلية إدارة الضيافة وفنون الطهي وكلية الصيدلة لمناقشة أوجه التعاون مع أعضاء هيئة التدريس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض عميد كلية التكنولوجيا الزراعية الأستاذ الدكتور رضا شبلي رؤية الكلية في الجامعة والتي تطمح لمواكبة أهم التكنولوجيات الزراعية ومواجهة التحديات العالمية في انتاج الغذاء وتحقيق الامن الغذائي.

كما أشاد بجهود الجامعة في توفير بيئة تعليمية مبتكرة ومحفزة للطلبة لاستثمار طاقاتهم في مجال الزراعة الذكية.

وقام الوفد بجولة في مرافق الكلية وزيارة للمختبرات والتعرف على البيت الزجاجي الذي تقيمه الكلية. حيث قدمت الدكتورة صبحية سعيفان رئيس قسم هندسة الجينات الحيوية الزراعية شرحا مفصلا عن مختبر الانسجة النباتية