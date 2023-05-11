ورشة عمل لكلية التكنولوجيا الزراعية في عمان حول دور البنوك الوراثية بالأمن الغذائي

وطنا اليوم:نظمت كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمان الاهلية يوم الثلاثاء 9-5-2023 في مدرج الحوراني ورشة عمل

حول دور البنوك الوراثية في الامن الغذائي، قدمتها الدكتورة مانويلا ناكل من البنك الوراثي الألماني .

وقد حضر الورشة نخبة من اهل الاختصاص من عمداء كليات وأصحاب شركات وممثلين من الفاو وطلاب كلية التكنولوجيا الزراعية .

وقد تناولت الورشة مواضيع متعددة ركزت على البنوك الوراثية وأهميتها في الامن الغذائي ، وفي نهاية الورشة فتح باب الأسئلة والمناقشات