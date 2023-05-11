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ورشة عمل لكلية التكنولوجيا الزراعية في عمان حول دور البنوك الوراثية بالأمن الغذائي

منذ ساعتين
ورشة عمل لكلية التكنولوجيا الزراعية في عمان حول دور البنوك الوراثية بالأمن الغذائي

وطنا اليوم:نظمت كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمان الاهلية يوم الثلاثاء 9-5-2023 في مدرج الحوراني ورشة عمل
حول دور البنوك الوراثية في الامن الغذائي، قدمتها الدكتورة مانويلا ناكل من البنك الوراثي الألماني .
وقد حضر الورشة نخبة من اهل الاختصاص من عمداء كليات وأصحاب شركات وممثلين من الفاو وطلاب كلية التكنولوجيا الزراعية .
وقد تناولت الورشة مواضيع متعددة ركزت على البنوك الوراثية وأهميتها في الامن الغذائي ، وفي نهاية الورشة فتح باب الأسئلة والمناقشات


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