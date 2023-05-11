محاضرة لـ”عمارة وتصميم ” عمان الاهلية بجامعة البوليتكنيك بفلسطين

وطنا اليوم:قدمت الدكتورة حنان الشيخ من قسم تصميم الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي بكلية العمارة والتصميم بجامعة عمان الاهلية محاضرة لطلبة ماجستير الوسائط المتعددة في جامعة البوليتكنيك في فلسطين، قبل ايام .

وتضمنت المحاضرة عدة محاور تركزت في توضيح الإطار العام لتخصص تصميم الوسائط المتعددة محلياً والاعتمادات الدولية المتعلقة والمجالات المعرفية ومدى ارتباط التخصص مع التخصصات والمجالات المعرفية المتنوعة في الفنون والتصميم، كما تناولت المحاضرة العلاقة الوثيقة بين الفلسفة عامة وفلسفة الفن تحديداً وبين مسارات التفكير المعاصرة وركزت على أبعاد الفلسفة الفينومينولوجية وأثرها في تطوير مفاهيم الوعي الإنساني بالإضافة إلى توضيح تقنيات الممارسة الفلسفية. وذلك لمساعدة الباحثين والمصممين على العمل ضمن توجهات فكرية وعملية معاصرة.

واختتمت المحاضرة بحلقة نقاشية مع الطلبة وتم من خلالها الإجابة على أسئلة الحضور