إعلان موعد وصول أول امرأة سعودية إلى الفضاء

وطنا اليوم:أعلنت غرفة عمليات الفضاء التابعة لوكالة ناسا الأمريكية، عن موعد الإطلاق المستهدف لمركبة تحمل أول رائدة فضاء سعودية.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية، السبت، عن “ناسا للعمليات الفضائية” قولها؛ إن ما يعرف بعملية “أكسيوم ميشن2” (AX-2)، ستنطلق في 21 أيار/مايو الجاري.

وبحسب ناسا، سيتم الإطلاق في حدود الساعة الخامسة و37 دقيقة عصرا، بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وستقل المركبة الفضائية الرائدة السعودية ريانة برناوي، وهي باحثة في سرطان الثدي، حيث ستقوم بمهمة مع رائد الفضاء علي القرني (أول رائد فضاء سعودي)، كجزء من طاقم AX-2.

وتتمتع برناوي بخبرة تزيد عن 9 سنوات في برامج إعادة هندسة الخلايا الجذعية والأنسجة، وطوال حياتها المهنية عملت على تحسين بروتوكولات البحث، واستكشاف العديد من التقنيات، وإدارة العديد من مشاريع أبحاث سرطان الثدي، ونشر العديد من المنشورات في المجال. نفسه

وفي محطة الفضاء الدولية، سيلتقي الثنائي السعودي مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي يقوم حاليًا بأول مهمة فضائية طويلة المدى في العالم العربي.

وستكون على متن المركبة أيضا بيجي ويتسون، رائدة الفضاء السابقة في وكالة ناسا، التي ستقوم برحلتها الرابعة إلى محطة الفضاء الدولية، وجون شوفنر، رجل الأعمال من ولاية تينيسي.

يشار إلى أن برناوي والقرني، سيكونان ثاني وثالث مواطنين سعوديين يذهبون إلى الفضاء، بعد الأمير سلطان بن سلمان، نجل الملك سلمان ، الذي طار كأخصائي حمولة في مهمة مكوك فضائي في عام 1985