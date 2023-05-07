مجلس النواب يرفع الحصانة عن النائب عماد العدوان

وطنا اليوم:توافق مجلس النواب، الأحد، على رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان لإجراء المقتصى القانوني بحقه.

وطلب رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، من الحكومة ووسائل الإعلام مغادرة قبة البرلمان، وذلك بسبب وجود مستجدات متعلقة بالنائب عماد العدوان.

وأضاف الصفدي، في حديث له تحت القبة اليوم الأحد، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للحديث عن آخر التطورات، وذلك بعد عقد جلسة خاصة متعلقة بالنائب عماد العدوان

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.