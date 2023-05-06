منتدى المستقبل الثقافي الفنانه الاردنية جولييت عواد

استضاف منتدى المستقبل الثقافي بهيئته الإدارية ممثلا برئيسه د مرام أبو النادي الفنانة الأردنية جوليت عواد ، وذلك يوم الخميس الموافق 4.5.2023م، في بيت الثقافة والفنون و بالتعاون مع جفرا للنشر؛ ليحتفي بها من خلال حوارية تفاعلية

تكلمت فيه الفنانة عن تجربتها الفنية و مسيرتها الطويلة في التمثيل، و عن دورها الوطني المشرف المتمثل في حب فلسطين.. وأسهبت في التحدث عن دور الفن و الثقافة و الانسان في دعم القضية الفلسطينية.. و بالذات فئة الشباب الصاعد دورا وأهمية.

وكان للحضور الدور الأميز في مداخلاتهم التي أثرت اللقاء.

أدارت الحفل الاستاذة شآم الكيلاني، و حاور زياد الجيوسي و الروائي مراد سارة ود مرام أبو النادي الفنانة عواد..

واختتمت الدكتورة مرام ابو النادي الحفل بتكريم الفنانة جوليت بدرع شكر و تقدير باسم منتدى المستقبل الثقافي و هيئته الإدارية وسط حضور طيب و جميل من الأصدقاء و الأحبة..