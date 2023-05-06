فندق في مصر يرفع لافتة «ممنوع دخول المصريين»

وطنا اليوم – نشرت صحف مصرية بان نواب في مجلس الشعب وجعوا استجواب لوزير السيلحة حول قيام فندق برفع لافته كتب عليها “يمنع دخول المصريين”.

وفي تفاصيل الخير بإن فندق ادريري إملال لودج (سيدى جعفر) أو الجبل الأبيض يقع بين جبل سيدى جعفر وبحيرة المراقي أكبر بحيرات سيوة وصاحب الفندق هو الدكتور منير نعمة الله ، رئيس شركة نوعية البيئة الدولية بحى الزمالك/محافظة القاهرة وتم بناء الفندق بمعايير خاصة وصديقة للبيئة والفندق يستخدم الشموع لإنارة الفندق بمنطقة “الجبل الأبيض” فى قرية المراقى بواحة سيوة والفندق مقصد للكثير من مشاهير العالم والملوك والأمراء ويسمح بدخول الأجانب وللأسف يمنع دخول المصريين للفندق وهذا تمييز عنصرى واضح يعاقب عليه القانون ويخالف الأعراف الدولية ويخالف الاتفاقية الدولية للقضاءعلى جميع أشكال التمييز العنصرى 1965 وقرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 1967 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإضافة إلى مخالفة المادة (53 ) من الدستور الذي ينص على أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون.