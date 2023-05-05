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تصنيف 14 دولة عربية في “مؤشر الحرية الاقتصادية”الاردن الرابع عربياً
منذ ساعة واحدة
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24 ساعة
07:37
قليل من السياسة وكثير من النوستالجيا.. لماذا يعيش الأردنيون ألم الاغتراب داخل وطنهم؟
07:29
هذا ماكتبه محمد نجيب عن السودان في مذكراته “كنتُ رئيسا لمصر”
07:21
صورة سعد جابر تجتاح مواقع التواصل الملفت في رصد وطنا اليوم… التعليقات النسائية ايجابية فيما ردود سلبية من الرجال
07:03
الاثار تنفي حقيقة تهويد خربة المخيط وموقع مكاور الأثري
06:56
الساكت: “حقيقة مؤلمة”
06:45
تغريدة للداعية القرني تثير تفاعلاً تواصلياً
06:41
النهار اللبنانية تُعلق على حديث لوزير الخارجية أيمن الصفدي
06:31
العلاقات الروسية الامريكية على حافة الانزلاق لهاوية المواجهة
06:23
قناة عبرية تكشف عن محادثات سرية تجري بين الفلسطينيين والاسرائيليين وبرعاية هذه الدولة العربية
20:18
المحامي محمود محمد الدقور عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم حزب الائتلاف الوطني يعلن ترشحه لانتخابات منصب الأمين العام لحزب الائتلاف الوطني
20:10
تحت شعار “لنسرَع وتيرة العمل معاً” مستشفى الجامعة الأردنية يحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي
18:37
نشوة الهَيمنة ، ولذّة الخُضوع
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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