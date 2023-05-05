تغريدة للداعية القرني تثير تفاعلاً تواصلياً

وطنا اليوم – اثار الداعية السعودي، عائض القرني، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة نشرتها “وصية عمكم بالله”.

وقال القرني في تغريدته: “يا أبنائي وصيّة عمّكم في الله.. بعد تجربة، بحثنا عن السعادة في السفريات والمناسبات والأفراح والمهرجانات لم أجدها إلّا في العبادة والخلوة بالكتاب النافع المُفيد، كما قال امبراطور الشعراء المتنبي: أعزُّ مكانٍ في الدُنى سرج سابح.. وخير جليسٍ في الزمان كتابُ”.

ورد المغرد السعودي، عبدالرحمن اللاحم قائلا: ” يا حبيبنا أبو عبدالله (عائض القرني) خلنا نجرب السفريات و المناسبات و الأفراح و المهرجانات، كما جربتموها، و نحكم بأنفسنا.. وعلى فكرة؛ ما أحد يخلو بالكتاب النافع المفيد وهو لابس بشت”.