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حقيقة الصور المنتشرة لحصاد المكرونة.. حيرة كبيرة تنتهي بانتقادات لاذعة

منذ ساعة واحدة
حقيقة الصور المنتشرة لحصاد المكرونة.. حيرة كبيرة تنتهي بانتقادات لاذعة

 

 

وطنا اليوم –  حالة من الجدل انتشرت بين عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام السابقة، بعدما تبادل البعض صورًا تحت عنوان «موسم حصاد المكرونة في إيطاليا»، وسط تساؤلات عن حقيقة تلك الصور وتفاعل واسع من النشطاء معها.

نشر حساب باسم على موقع تويتر، عدة صور تظهر بها أعقاب طويلة من المكرونةـ وكأنها نبتت من الأرض الزراعية، بل وتعمل الماكينات في حصدها، معلقًا: «حصاد المكرونة في إيطاليا»، وعلى الرغم من حيرة بعض البسطاء وصغار السن وتصديقهم أن المكرونة يتم زراعتها حقًا، إلا أن أغلب المتابعين تفاعلوا مع الصور بسخرية شديدة من صاحبها، بل وعنفه بعضهم رافضًا المنشور برمته، لعدم إشاعة مثل تلك المعلومات الخاطئة بين النشئ.

ووفقًا لِما ذكره بعض النشطاء خلال تعليقاتهم على المنشور، فإن هذه الصور مزيفة، وتم إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق «ميدجورني Midjourney» المخصص لهذا الهدف، الذي يعمل على تحويل النصوص المكتوبة والأوصاف لصور ولوحات بناء على المدخلات النصية.

لم تقتصر الصور المزيفة المتداولة على المكرونة فقط، إذ تبادل بعض النشطاء أيضا، صورًا لكنافة وكأنها تُحصد من أرض زراعية، وأيضًا البيض، من خلال عدة صور يظهر فيها البيض وكأنه ثمار على شجرة، معلقًا: «موسم حصاد البيض الأبيض بدأ، للأسف محصول البيض الأحمر الدودة ضربته، متعوضة بإذن الله العام القادم، مع محصول المكرونة الخواتم».


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