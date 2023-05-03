كلية فنون الطهي والضيافة في عمان الاهلية تستقبل وفدا من أكاديمية Accor العالمية

وطنا اليوم:في سعيها الدائم لتطوير ورفع مستوى التعليم والتدريب الفندقي والسياحي من خلال توفير أفضل المختبرات والمشاغل التدريبية وتوفير بيئة تدريبية تنافس فنادق الخمسة نجوم ولتوفير فرص تدريب وتوظيف لطلبة الكلية استقبل السيد أمين العارضة في كلية فنون الطهي والضيافة السيدة كاي جودمان مديرة اكاديمية اكور Accor لتطوير المواهب للباسفيك والسيدة اينا لورنز مديرة التدريب والتطوير في اكاديمية Accor إقليم الهند والشرق الأوسط وافريقيا وتركيا والسيد أيمن رشيد مدير عام فندق موفنبيك عمان وعضو مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية لبحث سبل التعاون في تدريب طلبة الكلية من خلال توفير فرص التدريب العملي في فنادق Accor داخل وخارج الأردن واستضافة مجموعة من الطهاة العالميين لتقديم محاضرات حول فنون الطهي وعقد دورات تدريبية مشتركة وتوفير فرص التدريب الميداني والتوظيف للخريجين.

وقد ابدى الوفد الضيف اعجابه بالمطابخ والمطاعم والغرف الفندقية ومختبر الاستقبال والمعدات والأدوات بالإضافة الى الخطة التدريبة الطموحة والتي تتناسب من احتياجات القطاع الخاص على المستوى المحلي والإقليمي.

وتضم مجموعة فنادق Accor التي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال السياحة والإقامة الفاخرة 4500 فندق ومنتجع ومسكن الى جانب حوالي 10 الاف من المنازل الفاخرة حول العال