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وفد من جامعة بوخوم الالمانية يزور جامعة فيلادلفيا‎‎

منذ ساعة واحدة
وفد من جامعة بوخوم الالمانية يزور جامعة فيلادلفيا‎‎

وطنا اليوم:استقبل الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا بحضور الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمي وفد من كلية الهندسة الكهربائية والحاسوب في جامعة بوخوم المكون من الأستاذ الدكتور(Rolf Biesenbach) ، والمهندس (Jan Falkenhain) بزيارة قسم هندسة الميكاترونكس / كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة فيلادلفيا وذلك ضمن الاتفاقية المبرمة بين جامعة فيلادلفيا وجامعة بوخوم المتضمنة لبرنامج الماجستير في هندسة الميكاترونكس حيث يتم منح الطالب شهادة مزدوجة من الجامعتين بعد الذهاب الى جامعة بوخوم وإكمال رسالة (1) هناك. وخلال الزيارة تم مناقشة اطر التعاون المشترك بين الجامعتين، وبدوره شكر الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الوفد على ما تقدمه جامعة بوخوم لرفد برنامج الماجستير في هندسة الميكاترونكس في الإشراف المشترك على طلبة البرنامج.
وقام الأستاذ الدكتور (Rolf Biesenbach) بإعطاء محاضرة لطلبة الماجستير بعنوان” الروبوطيات الصناعية وأنظمة الأتمتة ” بحضور الأستاذ الدكتور محمد بني يونس عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا والأستاذ الدكتور جاسم غائب رئيس قسم هندسة الميكاترونكس .
وفي ختام الزيارة تم عمل ورشة عمل تنسيقية لمناقشة البحث العلمي والتدريسي المشترك بين الكليتين.

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