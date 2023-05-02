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جامعة البترا تستضيف الامتحان التحريري لنقابة المحامين لشهر نيسان 2023

منذ ساعتين
جامعة البترا تستضيف الامتحان التحريري لنقابة المحامين لشهر نيسان 2023

وطنا اليوم:استضافت جامعة البترا الامتحان التحريري للمحامين المتدربين لدورة نيسان للعام 2023 الذي شارك فيه ما يزيد عن ستمائة محامٍ متدرب.
ورحب عميد كلية الحقوق الدكتور علي الدباس بنقيب المحامين يحيى أبو عبود وأعضاء مجلس النقابة والمحامين المتدربين، مؤكدًا حرص كلية الحقوق في جامعة البترا على التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي بشكل عام، والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المحامين بشكل خاص، بما يساهم في ربط التعليم بالواقع العملي، وتعريف الطلبة بدور نقابة المحامين، وتمكين النقابة من القيام بواجباتها على أكمل وجه.
ومن ناحيته شكر أبو عبود جامعة البترا على استضافة الامتحان الخاص بنقابة المحامين، وعلى توفير قاعات امتحانات ملائمة، وتقديم التسهيلات اللازمة لعقد الامتحان بشكل ناجح ومميز.
يذكر أن هذا الامتحان هو الامتحان التحريري الثاني على التوالي للمحامين المتدربين الذي يعقد في رحاب جامعة البترا.

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