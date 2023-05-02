عمان الأهلية خمس نجوم صعدت بها فوق الغيوم!!

كتب : أسامة الراميني

ليس مستغرباً، وليس الأمر صدفة بل الضرورة والنتيجة الحتمية تقول أن أول جامعة خاصة في المنطقة والأردن “ونقصد جامعة عمان الأهلية ” تحصل على تقييم خمس نجوم في نظام التقييم العالمي QS Stars للعام 2023 ولمدة 3 سنوات، بعد أن تقدمت على مدار السنوات الثلاث التي مضت 170 نقطة في المجموع العام ،مقارنة بما حققته في العام 2019 عندما علّقت الجامعة على أكتافها أربع نجمات حلقت بها مزيّنة بنياشين الفخر في محافل المراسم العالمية .

عمان الأهلية ليس مجرد جامعة بل هي مشروع وطني أكاديمي نوعي زرعه المرحوم المؤسس الدكتور أحمد الحوراني ” ابو ماهر” ، حيث كان يؤمن بأن الزرع يوما ما سينجب حصادا وافراً على الوطن ومكانته، فالأفكار كائن حيّ تنمو وتكبر وتحقق الإنجاز الذي تخطى عتبات الإعجاز.

فبعد ربع قرن وأكثر قليلاً تُحلّق الجامعة من جديد بإنجاز نوعي يحمل التجديد في ملف التصنيفات والتقييمات، وعندما نريد أن نُحصي ماذا حققت عمان الأهلية سيدة الجامعات الخاصة ، سنحصي كثيرا، حيث تتخطى وتقفز متقدمة في تصنيف الـ QS للجامعات العربية 2023 وتتقدم 20 مرتبة

ليس هذا فحسب ، بل إن جامعة المؤسس المرحوم أبو ماهر “جامعة عمان الأهلية ” التي تزيد من حسناته وترفع من مكانته في دار الحق لما تركه من علم ومنارة معرفة ، بعد الولد الصالح الذي حافظ على الإرث ونمّاه وطوّره ، والذي ربّاه أحسن تربية “ونقصد هنا الأبن البار الدكتور ماهر الحوراني” الذي يعيش تطويرحالة إنتاج الفكرة في بيدر المعلومات ، حيث صنفت الجامعة التي تحمل اسم العاصمة عمان بالمرتبة الأولى محلياً ومن أفضل مائتي جامعة عالمياً في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات 2022، كما تم تصنيفها أيضا من ضمن 240 جامعة عالمياً بمجال الآداب والتصميم في تصنيف QS World University Rankings by Subject 2023 .

عمان الأهلية أول جامعة خاصة في الأردن وأولى الجامعات التي آمنت برسالة العلم والمعرفة والمستقبل وبعمرها الشاب حققت مؤشرات عالمية وتخطت حواجز ووضعت نفسها فوق الغيوم مع تصنيفات النجوم وتجد كل يوم وبشكل دوري أخباراً “بترفع الراس” وتعيد الثقة وترفع مساحة الأمل وتعزز التفاؤل، فالجامعة بقيادة د.ماهرالحوراني تسير على شعار مفاده لا يجوز أن تخرج من الحياة كما دخلتها صفرا وعليك أن تترك أثرا وعلما يُنتفع به ومكانة طيبة .

عمان الأهلية أم الجامعات الخاصة والأكثر ديناميكية وتطورا ورفعة وحبا وإنغراسا في محيطها وبيئتها، تعطي أكثر مما تأخذ، تمنح علماً بسخاء ومعرفة بذكاء ، وتعلم أن المستقبل لمن يبحث عن مكانٍ تحت الشمس أو رفعة يكللها المجد.

ومن يتابع مسيرة هذه الجامعة بكلياتها وبرامجها سيكتشف أنها تمتلك فكر وفلسفة ورؤية ونهج يقابله تضحية وفداء وإخلاص انعكس على الجامعة من بابها إلى محرابها فمعظم كلياتها وبرامجها حصلت على أرقى الاعتمادات الدولية مثل كلية الصيدلة التي حصلت على الاعتماد الدولي الأمريكي ACBE وبرنامج الشبكات في كلية تقنية المعلومات التي حصلت هي الأخرى على الاعتماد الدولي ABET وبرامج كلية الهندسة كافة على الاعتماد الدولي ABET، وبرامج اللغة الانجليزية على الاعتماد الدولي البريطاني ASIC، فيما شارفت كلية الأعمال على تحقيق معايير الاعتماد الدولي AACSB، وكذلك كلية التمريض على تحقيق معايير الاعتماد الدولي ACEN، وكلية العمارة والتصميم على تحقيق معايير الاعتماد الدولي NASAD .

فيما تستعد الجامعة لفتح كلية طب الأسنان والمجهزة بأحدث المختبرات والتجهيزات التقنية العالمية تمهيدا لاستقبال الطلبة الجدد في العام الدراسي المقبل.

الحوراني الأبن ومن قبله الحوراني الأب يؤمنان بمعاني ومفردات الإنجاز والنجاح والتقدم والأمل، لأنهما لم يتعاملا مع الجامعة باعتبارها مشروعا تجاريا بقدر ما تعاملا معه كمشروع وطني أكاديمي أداراه بفكر الإداري القائد ذو الجذور العبقرية فأصبح الحلم حقيقة والإنجاز يتعاظم أكثر فأكثر .

وأخيراً الحوراني الأبن لم يتخل عن الحلم ولم ييأس لحظة واحدة وظل متيقظاً نشطاً منحازاً للفكرة والمشروع وها هو يحصد أمام عينيه ومع جامعته التي أصبحت فوق الغيمات تتلألأ بتصنيف خمسٍ من النجمات