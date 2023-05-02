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واتس اب يطرح ميزة جديدة تستطيع كشف من التقط لقطة شاشة لحديث لك (شوت سكرين)

منذ ساعتين
واتس اب يطرح ميزة جديدة تستطيع كشف من التقط لقطة شاشة لحديث لك (شوت سكرين)

 

 

وطنا اليوم – كشف تسريب جديد من أحدث إصدار نسخة تجريبية من تطبيق واتس اب WhatsApp v2.19.106 لنظام التشغيل أندرويد، أن هناك عددا من المميزات الجديدة التى ستأتى للتطبيق، والتى يأتى على رأسها ميزة جديدة لمنع الآخرين من أخذ لقطة شاشة “سكرين شوت” للمحادثات مع المستخدم.

ووفقا لما نشره موقع timesofindia الهندى، فإن التحديث الجديد سيوفر واجهة جديدة لـ Doodle UI وهى شاشة تعديل الصور والتى تتيح للمستخدمين إضافة ملصقات ورسومات إبداعية ورموز تعبيرية إلى الصورة قبل إرسالها.

أما فيما يتعلق بميزة منع أخذ لقطة شاشة، فهى موجهة لحماية خصوصية المستخدمين، كخيار يساعد واتس اب على معالجة المشكلات المتعلقة بالحرب الإلكترونية ونشر المعلومات الخاطئة، مع ملاحظة أن ميزة حظر لقطة الشاشة لن​تعمل إلا عندما تصل ميزة مصادقة بصمات الأصابع لمستخدمى أندرويد.


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