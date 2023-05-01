الجامعة الهاشمية تفصل 42 طالباً

وطنا اليوم:قرر رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، اصدار عقوبات بحق 42 طالبا على إثر المشاجرة التي وقعت داخل الحرم الجامعي يوم الخميس الماضي.

وقالت الجامعة في بيان صحفي، الاثنين، إن العقوبات التأديبية تمثلت بفصل 42 طالبا مع اعطاء مهلة للطلبة 15 يوما للاستئناف.

وتاليا نصّ البيان:

بعد المشاجرة التي حدثت يوم الخميس الموافق ٢٧/٤/٢٠٢٣ ، بين عدد من الطلبة بالقرب من الحرم الجامعي، فقد عقدت اللجان المتخصصة في الجامعة عدة اجتماعات استمرت أيام الخميس والسبت والأحد، نتج عنها قرار بفصل ٤٢ طالباً ممن ثبت مشاركتهم في المشاجرة أو حرضوا عليها، وذلك استنادا إلى المادة ١٢ من نظام تأديب الطلبة. وقد جاء هذا القرار حرصاً من إدارة الجامعة على سلامة الطلبة وسمعة التعليم الجامعي في أردننا الغالي وردعا لكل من تسول له نفسه بالمساس بمقدرات الوطن.

وأكد الأستاذ الدكتور فواز الزبون رئيس الجامعة أن الجامعة ماضية ومستمرة في الحفاظ على بيئة جامعية آمنة ومحفزة لتعزيز القيم الإيجابية داخل الحرم الجامعي ومن ثم المجتمع بعيدا عن التعصب والعنف، وإثراء دور الجامعة في تنمية المجتمع ورقيّه وتوفير بيئة جامعية آمنة ورافدة للوطن، وضمان بيئة مناسبة للتميز الأكاديمي.

ومن جهته أكد عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور صادق الشديفات أن الجامعة تعاملت بعدل وشفافية في تطبيق وإنفاذ الإجراءات التأديبية وفقا للأنظمة والتعليمات وبما يتسق مع ترسيخ مفهوم سيادة القانون، وبين أنه يحق للطالب التظلم إلى رئاسة الجامعه خلال ١٥ يوماً من تاريخ القرار.

حفظ الله الأردن أمنا مستقراً تحت ظل الراية الهاشمية وبقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين