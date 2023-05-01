أطروحة الدكتوراة لمساعد رئيس جامعة عمان الأهلية د. إياد شعبان في كتاب أصدرته المنظمة العربية للتنمية الإدارية

وطنا اليوم:في إطار اهتمام ورعاية المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية لنشاط النشر العلمي باعتباره إحدى الأدوات الرئيسة لإثراء المعارف لدى الأكاديميين والممارسين على امتداد الوطن العربي، وضمن خطة النشر ومشروع إنتاج “سلسلة أطروحات” متميزة في حقل الدراسات الإدارية بفروعها المختلفة، وإيماناً منها بضرورة توسيع دائرة الاستفادة من تلك الأطروحات من خلال توفيرها في معارض الكتب في مختلف العواصم العربية، فقد قامت المنظمة العربية للتنمية الإدارية بإصدار أطروحة الدكتوراة المُعنونة ” أثر الأنماط القيادية في تعزيز ثقافة الجودة: الإبداع والابتكار متغيراً وسيطاً لدى المؤسسات الحاصلة على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز في الأردن ” في شكل كتاب ورقي وإلكتروني، وهي من إعداد الدكتور إياد عبدالله شعبان، وقد تم إجازتها من قبل كلية الدراسات العليا في جامعة مؤتة عام 2020.

ويُذكر أن الدكتور شعبان حاصل على درجة دكتوراة الفلسفة في الإدارة الاستراتيجية، ويتمتع بخبرة تزيد عن عشرين عاماً في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الجودة والتطوير المؤسسي، وبرامج وجوائز التميز المختلفة في الأردن وخارج الأردن، حيث يشغل حالياً موقع مساعد رئيس جامعة عمان الأهلية للشؤون الإدارية، ومديراً لوحدة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي منذ عام 2013، بالإضافة إلى عمله كأستاذ مساعد في قسم إدارة الأعمال في كلية الأعمال في الجامعة