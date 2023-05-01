بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

أطروحة الدكتوراة لمساعد رئيس جامعة عمان الأهلية د. إياد شعبان في كتاب أصدرته المنظمة العربية للتنمية الإدارية

منذ ساعتين
أطروحة الدكتوراة لمساعد رئيس جامعة عمان الأهلية د. إياد شعبان في كتاب أصدرته المنظمة العربية للتنمية الإدارية

وطنا اليوم:في إطار اهتمام ورعاية المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية لنشاط النشر العلمي باعتباره إحدى الأدوات الرئيسة لإثراء المعارف لدى الأكاديميين والممارسين على امتداد الوطن العربي، وضمن خطة النشر ومشروع إنتاج “سلسلة أطروحات” متميزة في حقل الدراسات الإدارية بفروعها المختلفة، وإيماناً منها بضرورة توسيع دائرة الاستفادة من تلك الأطروحات من خلال توفيرها في معارض الكتب في مختلف العواصم العربية، فقد قامت المنظمة العربية للتنمية الإدارية بإصدار أطروحة الدكتوراة المُعنونة ” أثر الأنماط القيادية في تعزيز ثقافة الجودة: الإبداع والابتكار متغيراً وسيطاً لدى المؤسسات الحاصلة على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز في الأردن ” في شكل كتاب ورقي وإلكتروني، وهي من إعداد الدكتور إياد عبدالله شعبان، وقد تم إجازتها من قبل كلية الدراسات العليا في جامعة مؤتة عام 2020.
ويُذكر أن الدكتور شعبان حاصل على درجة دكتوراة الفلسفة في الإدارة الاستراتيجية، ويتمتع بخبرة تزيد عن عشرين عاماً في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الجودة والتطوير المؤسسي، وبرامج وجوائز التميز المختلفة في الأردن وخارج الأردن، حيث يشغل حالياً موقع مساعد رئيس جامعة عمان الأهلية للشؤون الإدارية، ومديراً لوحدة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي منذ عام 2013، بالإضافة إلى عمله كأستاذ مساعد في قسم إدارة الأعمال في كلية الأعمال في الجامعة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:39

أكثر من نصف مليار دينار ذمم مشتركي شركة الكهرباء الأردنية

14:35

44 إشاعة في نيسان 80 % منها أطلقتها وسائل التواصل

14:31

الأردن يشارك في معرض سوق السفر العربي في دبي

14:22

التربية تعدل موعد امتحانات طلبة المدارس الفصل الثاني

14:17

الأردن يُسيّر 10 شاحنات تحمل مساعدات إغاثية لسوريا

13:45

نفاع بعيد العمال : أنتم عصب الإنتاج الوطني

13:43

الفوسفات تهنئ بعيد العمال العالمي

13:40

الجامعة الهاشمية تفصل 42 طالباً

13:33

مهيدات وممثلو هيئات الدواء العربية يناقشون في الرياض مقترح تأسيس الوكالة العربية للدواء

13:31

ضبط سائقي مركبتين هددا السلامة العامة وحجز المركبتين

12:39

غول التضخم وتراجع القوة الشرائية يضربان دول عربية عدة من المحيط إلى الخليج

12:36

أحمد العموش .. خطوات من ذهب على طريق الاستثمار السياحي ..

وفيات

وفيات الاثنين 1-5-2023الصحفي سليم ساكت المعاني في ذمة اللهوفيات الأحد 30-4-2023وطنا اليوم تعزي احد أعضائها الزميل خالد الجهني بوفاة والدتهوفيات الجمعة 28-4-2023