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رئيس الجامعة الأردنية يهنئ عُمّال الوطن في عيدهم

منذ 3 ثواني
رئيس الجامعة الأردنية يهنئ عُمّال الوطن في عيدهم

وطنا اليوم:يرفع رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات خالص آيات التهنئة والتبريك إلى أسرة الجامعة بجميع كوادرها من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وإلى جميع العاملين في الوطن كل في موقعه، بمناسبة عيد العمال العالمي.

وفي هذه المناسبة، قال عبيدات إننا نستلهم بثَّ روح العمل في سبيل الارتقاء بجامعتنا الحبيبة نحو أسمى المراتب، لتكون دائمًا في المقدمة بسواعد المخلصين، ولتواصل مسيرها قُدمًا وبخطى جادّة لبلوغ مراكز متقدمة بين أفضل الجامعات عربيًّا وعالميًّا.

وأضاف عبيدات أننا نغتنم هذه المناسبة للتأكيد على عزم جامعتنا لخدمة الوطن ومواصلة الإسهام في مسيرة العمل والبناء، في ظل راعي هذه المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله.


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