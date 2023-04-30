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العياصرة: مجلس النواب لم يصدر بيانا حتى الآن ولن يصدر

منذ 4 ثواني
العياصرة: مجلس النواب لم يصدر بيانا حتى الآن ولن يصدر

 

وصف النائب عمر العياصرة، توقيت التوقيف للنائب عماد العدوان بـ”السيئ والحساس” للأردن ووضع الأردن في زاوية لم تكن يرغب فيها، ولم يكن يرغب أن يتحدث مع الإسرائيلي في هذا العنوان.
واعتبر أن اعتقال النائب في هذا التوقيت مضر للأردن ولمسار “الكشرة السياسية” التي قدمتها الأردن لإسرائيل مؤخرا.
وقال إن الدولة الأردنية مهتمة وتعمل بهدوء وصمت ومصرة على استعادة النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية، على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

وأضاف العياصرة في تصريحات متلفزة، أن مجلس النواب لم يصدر بيانا حتى الآن، ولن يصدر؛ لأنه يريد أن يوفر أجواء مريحة للمستوى السياسي والأمني.

ويعتقد العياصرة أن الدولة بكل أركانها ومنها الحكومة الأردنية معنية وملتفتة ومنتبهة ومهتمة على مستوى عال بقضية النائب عماد العدوان؛ لأن “جزءا من السلطة الأردنية موقوف من السلطات الإسرائيلية … هو جزء من السلطة ونائب في السلطة التشريعية”.
كما يعتقد أن الدولة لم تستجب للأصوات الناقدة، والمستوى السياسي الأمني مشتبك مع السلطات الإسرائيلية، ويتعامل بحكمة؛ مما سيثمر في النهاية.
 الإسرائيلية مهمة للإسرائيليين أكثر، مضيفاً: “هناك مساقات كثيرة نستطيع فيها أن نضغط على إسرائيل”.
وأضاف أن الأردن لن يصل إلى اليأس، ولن يغلق الباب في هذا الملف، وتوقع أن الولايات المتحدة قد تشتبك بهذا الملف.
ووصف العياصرة الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها “يمينية متطرفة” جاءت لتتحرش بالوصاية الهاشمية على مقدسات القدس، كما أنها تحرشت بالمقدسيين في رمضان بشكل غير مسبوق.
الثلاثاء، زار السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي يرافقه القنصل في السفارة، النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

 


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