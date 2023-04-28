بيان هام للجامعة الهاشمية حول مشاجرة الخميس

وطنا اليوم:أصدرت الجامعة الهاشمية بيانا اليوم الجمعة فيما يتعلق بحيثيات ما حدث يوم الخميس 27/4/2023 من مناوشات من قبل مجموعتين طلابيتين بالقرب من احد مداخل الجامعة الهاشمية وفي محيطها بالقرب من أحد مجمعات الباصات الخاصة بنقل طلبتها.

وقالت الجامعة في بيانها انها تمكنت ومن خلال ادارتها وكوادرها في عمادة شؤون الطلبة والامن الجامعي ومن خلال التدابير المحكمة داخل الجامعة والاجراءات الاحترازية والاستقصائية التي اتخذت في الجامعة لحصر الطلبة المحرضين واطراف الخلاف من السيطرة على تلك المناوشات ومنع تحولها الى مشاجرة واشتباكات تمتد داخل الجامعة مما أفضى بحمد الله الى عدم حدوث اية اشتباكات مباشرة بين الطلبة وتجنب اية اضرار من اية نوع سواء بشرية كانت ام مادية وأدت اجراءات الجامعة الى تفريق الطلبة المشاركين والسيطرة على الموقف لدرء امتداده داخل الجامعة وبوقت قياسي.

وأكدت الجامعة أن التواجد الاحترازي وبتنسيق مع كوادر ونشامى قوات الامن العام في خارج الجامعة وفي محيط مجمع الباصات الواقع خارج اسوارها ادى الى السيطرة على تلك المناوشات ومنع تحولها الى مشاجرة خارج اسوار الجامعة حيث تم ضبط عدد من المشاركين او المتسببين خارج اسوار الجامعة واتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقهم. وبالتالي فانه وبتظافر كل تلك الجهود سواءا الاحترازية المسبقة او الاجرائية المباشرة اضافة الى وعي الغالبية الكبرى من طلبة الجامعة واحساسهم المتناهي بالمسؤولية، فقد تمكنت الجامعة الهاشمية من الحفاظ على سلامة ابنائنا الطلبة وسير العملية التعليمية في الجامعة بصورة طبيعية جدا وكذلك الامر كافة النشاطات اللامنهجية وفي كافة مرافق الجامعة.

وقد شرعت الجامعة وبشكل فوري وفي اطار سيادة القانون الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ووفقا للتعليمات والانظمة الخاصة بالمخالفات الطلابية وخاصة تلك المتعلقة بالعنف الجامعي باتخاذ كافة الاجراءات وبشكل صارم لايقاع وانفاذ اقصى العقوبات المنصوص عليها في نظام تأديب الطلبة في الجامعة الهاشمية ومنها الفصل من الجامعة على جميع من ثبت وسيثبت مساهمته بالتحريض على المشاجرة او المشاركة المباشرة وغير المباشرة في المخالفات التي وقعت يوم امس الخميس. وتؤكد الجامعة هنا على صلابة موقفها واجراءاتها للحفاظ على الجامعة ومنسوبيها والاستمرار في نهجها كبيئة خالية من كافة انواع العنف ودون تهاون على الاطلاق.

وأكد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة على ان الجامعة تعتز بخلوها في السنوات الاخيرة من كافة انواع العنف الطلابي وانها ماضية ومستمرة في الحفاظ على تلك البيئة الجامعية المحفزة وذلك بتعزيز القيم الايجابية داخل الحرم الجامعي ليرتد ذلك باثر ايجابي على المجتمع بعيدا عن التعصب والعنف مما يثري دور الجامعة كموجة للراي العام ومقوم للسلوكيات الفردية والمجتمعية وتوفير بيئة جامعية مستقرة ورافدة للوطن الاعز، تتوافر فيها فرص النجاح والتميز الأكاديمي وهو ما نجحت الجامعة الهاشمية فعلا وعلى مدار السنوات من خلال المبادرات والنشاطات التوعوية في صقل شخصية الطالب وتوجيه سلوكه والحد من العنف الجامعي، وأكد رئيس الجامعة بانه بالاضافة لكافة الاجراءات التوجيهية والتوعوية والتي تضمن انخراط الطلبة باعمال ريادية نافعه للفرد والمجتمع والوطن، فان الجامعة حريصة على الحزم والصرامة بشفافية وعدالة في تطبيق وانفاذ الاجراءات التأديبية وفقا لنصوص التعليمات والانظمة وبما يتسق مع ترسيخ مفهوم سيادة القانون.

حفظ الله الجامعة الهاشمية والوطن تحت ظل الراية الهاشمية وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم سادن العلم وراعي الشباب والعلماء