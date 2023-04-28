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صدق أو لا تصدق.. ببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح

منذ ساعتين
صدق أو لا تصدق.. ببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح

وطنا اليوم:في تجربة غريبة، علم باحثون من الولايات المتحدة واسكتلندا الببغاوات الأليفة كيفية إجراء مكالمات الفيديو، لتطوير صداقات بعيدة المدى.
واشتملت التجربة على تعلم الببغاوات قرع الجرس الذي من شأنه أن يؤدي إلى قيام مقدم بالرعاية بإحضار جهاز لوحي، لتستخدم الطيور مناقيرها لاختيار صورة لطائر آخر على الشاشة، ثم تبدأ مكالمة فيديو.
وقالت جينيفر كونا، المتخصصة بدراسة سلوك الببغاء من جامعة نورث إيسترن “كان هناك الكثير من السلوكيات الطبيعية التي رأيناها بين الطيور، على الرغم من وجود حاجز بينها.”
ولفت الباحثون إلى أن الببغاوات بدأت في تكوين صداقات من خلال مكالمات الفيديو، مما أظهر تفضيلات إجراء مكالمات فيديو مرارا وتكرارا مع نفس الأصدقاء.
وتشير الدراسة إلى أن مكالمات الفيديو من طائر إلى طائر يمكن أن تحسن سلوك الببغاوات التي يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة

 


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