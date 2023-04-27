عمان الاهلية تنعى المرحوم “محمد” نجل نائب الرئيس أ.د. مصلح الطراونة

وطنا اليوم:رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الاهلية ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وطلبة الجامعة يتقدمون بأحر مشاعر العزاء والمواساة من نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية / عميد كلية الحقوق الاستاذ الدكتور مصلح الطراونة وعائلته بوفاة نجله المأسوف على شبابه المرحوم محمد الذي انتقل الى رحمة الله تعالى إثر حادث سير في منطقة الأغوار الجنوبية صباح اليوم الخميس كما يتقدمون بأحر مشاعر العزاء والمواساة من آل الطراونة جميعا بهذا المصاب الجلل داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان

إنّا لله وإنّا إليه راجعون