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#عاجل السعودية تعترف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

منذ ساعة واحدة
#عاجل السعودية تعترف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

وطنا اليوم:أعلنت اليوم الخميس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن وزارة التعليم العالي السعودية قد اعترفت بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة واعتمدت دراسة الطلبة السعوديين فيها.
وقالت الوزارة إنه وبناءً على مخاطبة رسمية مع وزارة التعليم العالي السعودية من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية فقد تم تضمين هذه الجامعات ضمن قائمة الجامعات المصنفة والمعترف بالدراسة فيها والمعلنة على موقع سفير الجامعات التابع لوزارة التعليم السعودية.
وأضافت الوزارة بأنها على تواصل دائم ومستمر مع سعادة الملحق الثقافي السعودي في عمان للعمل على تذليل أية صعوبات تواجه أي طالب يرغب بالالتحاق والدارسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية، مؤكدةً بأن هذا القرار سيكون له أثر كبير في دعم استراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للأعوام 2023-2027، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تطمح من خلالها الوزارة إلى زيادة أعداد الطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية


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