عمان الأهلية تحقق خمس نجوم في تقييم QS Stars 2023

وطنا اليوم:حصلت جامعة عمان الأهلية على تقييم خمس نجوم في نظام التقييم العالمي QS Stars للعام 2023، ولمدة 3 سنوات؛ إذ تقدمت 170 نقطة في المجموع العام مقارنة بما حققته في العام 2019 حيث حصلت الجامعة وقتها على أربع نجوم.

ويُقاس أداء الجامعة من خلال ثمانية معايير ومؤشرات محددة وتشمل أفضل الممارسات والمعايير العالمية بالإضافة إلى الأداء العام للجامعة، والثمانية معايير هي؛ معيار التعليم والتعلم، ومعيار السمعة التوظيفية، ومعيار العالمية، ومعيار البحث العلمي، ومعيار التعلّم الإلكتروني، ومعيار الابتكار، ومعيار الشمولية، ومعيار قوة البرنامج والذي حققت فيه كلية الهندسة خمسة نجوم من خلال برنامج البكالوريوس في الهندسة الطبية والذي يعد من أميز البرامج على مستوى الشرق الأوسط.

ويمكّن نظام تقييم QS Stars العالمي الجامعة من تسليط الضوء على مجالات قوتها، والتعرف على نقاط الضعف وتحسينها.

ويُعد تقييم QS Stars أداة تسويقية عالمية حيث يتيح الفرصة للجامعة لإبراز نقاط قوتها في جميع إعلاناتها وحملاتها التسويقية؛ ما ينعكس إيجابًا على إقبال الطلبة الدوليين وتحسين سمعة الجامعة الأكاديمية عالمياً.

وبارك رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان لجميع العاملين من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة تحقيقهم هذا الإنجاز النوعي والذي يثبت أن الجامعة تبني على ما تم إنجازه سابقاً من خلال ارتفاع تحصيل الجامعة في هذا التقييم بنسبة تتجاوز ال 40% خلال الأربع سنوات الماضية. من جهته وضح نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود أن الجامعة قد عملت على تحسين كافة المعايير المحددة في هذا التقييم والتي وضعت ضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية للجامعة بما يضمن انعكاسها على جودة التعليم والبيئة التعليمية والبحثية في الجامعة، وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة الجهود المشتركة بين مركز الاعتماد وضمان الجودة وكافة الكليات والعمادات والمراكز والوحدات العاملة في الجامعة، بالإضافة للدعم المتواصل من هيئة المديرين ورئيسها عطوفة الدكتور ماهر الحوراني وعطوفة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة. يذكر أن جامعة عمان الأهلية قد حققت العديد من الإنجازات النوعية في ملف التصنيف خلال هذا العام الأكاديمي ومنها تقدمها 20 مرتبة في تصنيف الكيو أس للجامعات العربية QS Arab Region Rankings 2023 وتصنيفها بالمرتبة الأولى محلياً ومن أفضل 200 جامعة عالمياً في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات 2022، وتصنيفها من ضمن أفضل 240 جامعة عالمياً بمجال الآداب والتصميم في تصنيف QS Subject Rankings 2023