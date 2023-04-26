طلبة الصيدلة في جامعة البترا يبدؤون التدريب في مستشفى الحياة

وطنا اليوم:بدأ طلبة تخصص الصيدلة في جامعة البترا مرحلةَ التدريب السريري للفصل الدراسي الثاني في مستشفى الحياة العام في عَمّان، بإدارة الدكتور كايد حلايقة. وقال أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري رئيس وحدة التدريب في الجامعة الدكتور ضرار بلعاوي: “إن مرحلة التدريب تأتي في إطار الجهود المتواصلة لكلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا لتعزيز مهارات طلابها، وذلك لرفد السوق المحلي والإقليمي بالكفايات العلمية والمهنية المتميزة”.

ويتعين على الطلبة الملتحقين ببرنامج التدريب السريري العمل تحت إشراف المدربين السريريين في الكلية والكوادر المتخصصة في المستشفى من خلال التعرض لنماذج متعددة في العلاج والتشخيص في جميع أقسام المستشفى، ودراسة الحالات المرضية لإيجاد الحلول الممكنة بالاستعانة بأفضل الخبرات والمعدات والطرق العلمية الحديثة. وقال بلعاوي: “سيتمكن الطلبة مستقبَلاً من إجراء البحوث العلمية المتعلقة بالعلوم الصحية والمساهمة في إغناء الإنتاج البحثي وتبادل الخبرات مع مختصين في المجالات الطبية والصحية”.

وأضاف بلعاوي: “أن محور التدريب الطلابي يأتي في مقدمة أولويات إدارة جامعة البترا ورؤيتها الإستراتيجية خاصة لطلبة كلية الصيدلة والعلوم الطبية وتحت مظلة وحدة التدريب؛ إذ تسعى إدارة الجامعة إلى تعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الطبية من خلال تطوير تفاهمات واتفاقيات مشتركة قائمة على إجراء الزيارات الطلابية لتعزيز مشاركة طلبة الجامعة في برامج تدريبية وتعليمية متقدمة ومتخصصة، واستعراض نماذج تعليمية عالمية لتحقيق أقصى فائدة ممكنة من الخبرات المتميزة”.