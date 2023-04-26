طلبة كلية العمارة والتصميم في جامعة فيلادلفيا في زيارة لمصنع يوبان‎‎

وطنا اليوم:انطلاقاً من رؤية جامعة فيلادلفيا بشكل عام وكلية العمارة والتصميم بشكل خاص بربط الجانب النظري بالواقع، قامت مجموعة من طلبة قسم التصميم الداخلي بالتعرف على مراحل تصنيع وإنتاج الاثاث من خلال زيارة مصنع (يوبان) لتصنع الاثاث الحديث الكائن في منطقة حوارة/اربد ، و بإشراف المدرسة فاديا البصول. هدفت هذه الزيارة إلى تعزيز معارف الطلبة و مهاراتهم في مجال صناعة الاثاث، حيث قام الطلبة خلال الزيارة بحضور محاضرة توضيحية عن الخامات الحديثة المستخدمة في تنفيذ قطع الاثاث، كما دارات نقاشات بين الطلبة والمسؤولين ما انعكس على خبرة الطلبة ومعرفتهم بالخامات والآلات المستخدمة ، وجال الطلبة داخل المصنع للتعرف على مراحل الإنتاج والأقسام الداخلية للمصنع وكيفية تصنيع قطع الاثاث. حيث قام السيد عصام خريم بمرافقة الطلبة في جولة على جميع مراحل الانتاج، وضح من خلالها مراحل تصنيع قطعة اثاث، من خلال التطبيق العملي على مختلف الآلات المستخدمة في المصنع، حتى وصول قطعة الاثاث الى شكلها النهائي، بالإضافة الى توضيح المخططات التنفيذية للطلبة شرح اهميتها لتطبيق الشكل المصمم بأفضل طريقة.