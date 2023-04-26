بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

طلبة كلية العمارة والتصميم في جامعة فيلادلفيا في زيارة لمصنع يوبان‎‎

منذ 3 ثواني
طلبة كلية العمارة والتصميم في جامعة فيلادلفيا في زيارة لمصنع يوبان‎‎

وطنا اليوم:انطلاقاً من رؤية جامعة فيلادلفيا بشكل عام وكلية العمارة والتصميم بشكل خاص بربط الجانب النظري بالواقع، قامت مجموعة من طلبة قسم التصميم الداخلي بالتعرف على مراحل تصنيع وإنتاج الاثاث من خلال زيارة مصنع (يوبان) لتصنع الاثاث الحديث الكائن في منطقة حوارة/اربد ، و بإشراف المدرسة فاديا البصول. هدفت هذه الزيارة إلى تعزيز معارف الطلبة و مهاراتهم في مجال صناعة الاثاث، حيث قام الطلبة خلال الزيارة بحضور محاضرة توضيحية عن الخامات الحديثة المستخدمة في تنفيذ قطع الاثاث، كما دارات نقاشات بين الطلبة والمسؤولين ما انعكس على خبرة الطلبة ومعرفتهم بالخامات والآلات المستخدمة ، وجال الطلبة داخل المصنع للتعرف على مراحل الإنتاج والأقسام الداخلية للمصنع وكيفية تصنيع قطع الاثاث. حيث قام السيد عصام خريم بمرافقة الطلبة في جولة على جميع مراحل الانتاج، وضح من خلالها مراحل تصنيع قطعة اثاث، من خلال التطبيق العملي على مختلف الآلات المستخدمة في المصنع، حتى وصول قطعة الاثاث الى شكلها النهائي، بالإضافة الى توضيح المخططات التنفيذية للطلبة شرح اهميتها لتطبيق الشكل المصمم بأفضل طريقة.

3 8 - وطنا نيوز2 - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

11:32

وزير العدل: 158 ألف مواطن مطلوب بسبب الديون

11:25

زاخاروفا تشبه أمريكا بعجوز شمطاء من فيلم كرتون مشهور

10:58

الضريبة : لا رفع للضرائب على الدخان

10:55

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً بنسب متفاوتة

10:51

الطراونة يكشف عن سبب إنتشار الأمراض التنفسية في المملكة

10:44

مجلس رؤساء الجامعات الاردنية..! هل يرى النور..؟

10:37

السعودية تواصل تنفيذ أكبر عملية إجلاء من السودان

10:29

مكيدة أم أمر دبر بليل .. شكوك برواية الاحتلال حول العدوان

10:06

الجوع ينتشر في بريطانيا .. مئات آلاف الأشخاص يلجأون لبنوك الطعام المجاني

10:01

الضمان : الزيادة السنوية للمتقاعدين تزيد عن أربعة دنانير

09:54

ارتفاع ملحوظ على أسعار بعض أصناف الخضار في السوق المركزي

09:51

انخفاض أعداد المسافرين الأردنيين إلى الخارج 50% خلال عيد الفطر

وفيات

وفيات الأربعاء 26-04-2023وفيات الثلاثاء 25-4-2023وفاة رئيس قسم أمراض الدماغ والأعصاب في مستشفى الملك المؤسس بسبب نزيف بالدماغ” اراده ” ينعى مضر بدران    أسرة جامعة عمان الاهلية تعزي بوفاة المرحوم دولة مضر بدران