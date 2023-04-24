أفضل طريقة للعثور على الهاتف المسروق او المفقود

وطنا اليوم – فقدان الموبايل أو سرقته من أصعب المشاكل التي تواجه مستخدمي الهواتف الذكية وتؤرقهم بشدة؛ لا سيما إذا حاول السارق ابتزازهم بالبيانات الشخصية المخزنة على الهاتف؛ لذا نستعرض في التقرير التالي أفضل طريقة للعثور على الهاتف في حال فقدانه أو سرقته.

أعلنت جوجل Google عبر موقعها الرسمي، عن توفير تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا يسمى Find My Device ، يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية البحث عن جهاز Android المفقود وتأمينه ومسح جميع البيانات في حالة سرقته وعدم القدرة على استرجاعه.

وقال موقع «ماشابل» إنه أصبح يمكنك العثور على هاتفك الذكي، حيث تتوفر خدمة «العثور على جهازي» من Google كتطبيق Android وصفحة ويب قائمة بذاتها وتعمل مع أي جهاز يعمل بنظام أندرويد Android.

وأضاف، إنه إذا قمت بتسجيل الدخول بالفعل إلى حساب Google الخاص بك، فيجب أن تشاهد خريطة مع عرض جميع أجهزتك المسجلة تلقائيًا، ومن خلال هذا يمكنك تحديد صورة الجهاز الذي تريد البحث عنه وتتبع موقعه على الخريطة.

كما تسمح جوجل بإمكانية تشغيل صوت لاختبار اتصال جهازك، فإذا كنت تعتقد أن الجهاز على مقربة منك، فانقر فوق «تشغيل الصوت» لاختبار اتصال الهاتف أو الجهاز اللوحي، يمكنك بعد ذلك متابعة الصوت على جهازك، حتى إذا لم يكن الجهاز في منطقتك المباشرة ، فقد ينبه الأمر أي شخص قد يجده ويعيده إليك.

وإذا لم تتمكن من العثور على الجهاز أو لم تكن بالقرب منه ، فيمكنك قفله حتى لا يتمكن أي شخص من الوصول إليه، كما يمكنك أيضًا إضافة رسالة ورقم هاتف لأي شخص يعثر عليه حتى يتمكن من التواصل معه.

ولتفعيل هذه الخدمة أنقر على خاصية جهاز آمن، ثم أضف رسالة ورقم هاتف لعرضهما على شاشة القفل، وانقر فوق Secure Device «الجهاز الآمن» لإنهاء الهاتف وقفله، ويتم قفل الهاتف المفقود مع عرض رسالتك ورقم هاتفك