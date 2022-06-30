بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار فنية

هل أنهت ال 53 ثانية التي ظهرت فيها آمال ماهر قلق محبيها عليها

منذ ثانيتين
هل أنهت ال 53 ثانية التي ظهرت فيها آمال ماهر قلق محبيها عليها

وطنا اليوم:في الوقت الذي اطمأن بعض محبي الفنانة المصرية آمال ماهر بعد ظهورها في فيديو مصور، عبر آخرون عن قلقهم بعدما بدت آمال متوترة خائفة.
هاشتاح حمل عنوان آمال ماهر تصدر من جديد مواقع التواصل الاجتماعي، وفي السطور التالية التفاصيل:
الكاتب الصحفي جمال سلطان قال إنه ‏شاهد الفيديو الذي نشرته جهة ما للفنانة ‎آمال ماهر ، وتقول فيه إنها بخير، واختفاؤها بسبب كورونا.
وأضاف سلطان أن الفيديو خاطف أقل من دقيقة (53 ثانية)،بدت فيه خائفة، متوترة ومكرهة، وحركات أنفها لا تليق بمطربة على الإطلاق، مشيرا إلى اعتقاده أن الفيديو سيزيد الشكوك حول الإرهاب والضغوط التي تتعرض له هذه الفنانة.

الأسئلة المهمة
في ذات السياق تساءل أسامة جاويش بعد ظهور آمال ماهر:
‏‎اللي عنده كورونا بينشر صور عالبحر من كم يوم ليه؟
أسرتها مقالتش إنه عندها كورونا ليه؟
هاني شاكر ونادية مصطفى مذكروش المعلومة دي ليه؟
آمال خاسة كده ليه؟
شكلها خايف ومتوتر اوي ليه كده؟
وأردف قائلا: طلعوها لايف يا جماعة.

شاحبة
الغالبية العظمى من نشطاء مواقع التواصل اتفقوا على أن آمال ضعيفة، وأن ظهورها بهذا الشكل ضاعف الشكوك، ولم ينهها.
في حاجة غلط؟
نشطاء أبدوا مخاوفهم على آمال ماهر، قال قائل منهم: فيه حاجة غلط!

لا داعي للتشكيك
على الجانب الآخر دعا البعض إلى عدم إثارة الشكوك حولها معتبرين أن ظهورها دليل قاطع أنها آمنة.

انتصرت السوشيال ميديا
في ذات السياق اعتبر البعض ظهور آمال ماهر انتصارا للسوشيال ميديا التي تبنت القضية.

هي تظهر قريبا؟
السؤال الذي فرض نفسه: هل تظهر آمال ماهر قريبا كما وعدت أم تختفي عن الأنظار إلى أن يتم نسيان قضيتها؟!
طمأنت ماهر جمهورها في الفيديو، الذي نشرته صحف ومواقع محلية، مؤكدة أنها وأسرتها “بخير” وقالت إن سبب غيابها في الفترة الأخيرة يعود إلى “إصابتها بفيروس كورونا” الذي قالت إنها تعافت منه.
وحسم ظهور آمال ماهر في هذا التوقيت الشائعات التي خرجت في الأيام الماضية حول “حبسها وتعذيبها ومنع الطعام وسائل الاتصالات عنها”.
يذكر أن آمال ماهر كانت قد تزوجت رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل شيخ، ثم انفصل عنها حتى غابت عن الأنظار تماما وهو ما جعل البعض يروج لفكرة أنه متورط في هذا الأمر، وذلك بعد إغلاق قناتها الرسمية على يوتيوب وصفحتها الرسمية قبل أن تعود بالتزامن مع حالة الجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية .
ولمع نجم ماهر قبل سنوات طويلة بسبب طريقة أدائها التي عدها كثيرون تمثل نسخة محدثة من أداء “كوكب الشرق” أم كلثوم.
وسرعان ما حصلت على رصيد ضخم من الشهرة، وتتابعت نجاحاتها عبر العديد من الأعمال الغنائية العاطفية والوطنية أيضا.
لكن أغنيات ماهر، وأخبارها أيضا، انقطعت فجأة بعد شائعات عن زواجها ثم انفصالها وإعلان غامض عن اعتزالها الغناء في تلك السن المبكرة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

10:25

الانسان اغلى ما نملك ، ارواح الاردنيين اغلى من ملايين الاستثمارات

10:07

وفيات الخميس 30-6-2022

10:03

بوتين يهدد الناتو ويرد على جونسون: لو كنت امرأة لما فعلتها

09:56

إصابة قائد لواء السامرة في جيش الاحتلال بإطلاق نار في نابلس

09:51

البيئة: أثر محدود جداً على الحياة البحرية بالعقبة جراء تسرب الغاز

09:46

فتح باب استقبال طلبات التوظيف من أوائل الأفواج الجامعية

09:43

وزير الخارجية: الأردن سيبقى قوةً من أجل السلام وصوتاً للاعتدال

09:40

المستثمرين تحمّل الأمانة و«الأراضي» تراجع قطاع الإنشاءات

09:32

الرئيسي الأوكراني يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

09:27

الأردنية : حرمان 15 طالبا من حضور حفل التخريج

09:17

ابوعاقولة يطالب بتمديد امر الدفاع رقم ( 55 )

09:16

الضمان: الخميس أخر يوم للاستفادة من برنامج بادر

09:15

حادثة العقبة .. الجريمة والعقاب!!

09:12

النابلسي : أنا من أصغر الأشخاص الذين تسلموا حقيبة وزارة الشباب

09:10

وزير العمل: لا عودة لبرنامج خدمة وطن

09:05

على من نسند المستقبل؟

06:16

العطلة من الجمعة إلى الثلاثاء

06:04

محاولة إعادة رسم صورة “الوليد بن يزيد” كما ظهرت في احد القصور التاريخية في #الاردن

05:50

لو أصبحتُ .. رئيساً للوزراء .. لو !؟

05:38

عاجل | بوتين: القوات الروسية تحقق أهدافها ضمن العملية الخاصة في أوكرانيا

05:35

مساد لطلبة التوجيهي في أول يوم إمتحان : “أبنائي الطلبة سيروا على بركة الله”

05:28

150٫880 ألف طالب توجيهي يمتحنون الإسلامية اليوم

03:22

وقعت بمصيدة الحب

00:45

حريق باحدى محال السجاد بالقرب من مستشفى البشير

00:37

أوكرانيا تعلن قطع علاقاتها مع سوريا

00:04

عاجل/الدفاع المدني يتعامل مع حريق اعشاب جافة امتد على دونمين في المقبرة القديمة في قرية ملكا

23:41

استشهاد أحد مرتبات الدفاع المدني أثناء القيام بواجبه في عملية إنقاذ

23:39

وزير الشباب: خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية قبل آب

23:20

سقوط شخصين داخل حفرة في الدوار السابع والدفاع المدني يعمل على إخراجهم

23:14

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة لوافد مصري اغـتـصب فتاة أمريكية في الاردن

23:06

عاجل |العثور على جثة وافد داخل مصنع في منطقة سحاب

22:58

فاجعة العقبة و”حبالنا” التي تقطعت

22:49

بينيت يعلن اعتزاله الحياة السياسية في الوقت الحالي

22:41

مكافات وحفل عشاء وتسوية مالية للفيصلي

20:59

صناعة عمان تدعو “الهيئة العامة” لمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد.. الاثنين القادم

20:55

عبيدات يوجه رسالة الى طلبة التوجيهي

20:50

تفاصيل صادمة لاسباب سقوط صهريج الكلورين في العقبة

20:31

وزير الأوقاف يتفقد الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة

20:23

نقل صهريج الغاز من ميناء العقبة لمكب النفايات الخطرة في سواقة

20:19

تألق لافت للاعبي جامعة عمان الأهلية في ختام منافسات بطولة آسيا للتايكواندو

20:13

الساكت: ان الاوان ان نتعلم من الدروس وان نبدأ في محاسبة كل مقصر

20:05

العضايلة: الأردن بحاجه إلى عمليه سياسية عميقة تعيد ما انقطع من حبال الثقة

19:58

ماذا نسمي هذه الفئة؟!

19:52

السماح لمسؤول إسرائيلي مدني بدخول قطاع غزة

19:43

مفتي المملكة: سنتبع السعودية في تحري هلال ذي حجة

19:35

وليد الجلاد يوجه كلمة لطلبة التوجيهي.. وهذا ما قاله

19:29

الأردن يعزي بوفاة 5 فيتناميين في حادثة تسرب الغاز بالعقبة

19:16

أنباء عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة

وفيات

وفيات الخميس 30-6-2022وفيات الأربعاء 29-6-2022وفيات الثلاثاء 28-6-2022وفيات الاثنين 27-6-2022الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورة