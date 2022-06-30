هل أنهت ال 53 ثانية التي ظهرت فيها آمال ماهر قلق محبيها عليها

وطنا اليوم:في الوقت الذي اطمأن بعض محبي الفنانة المصرية آمال ماهر بعد ظهورها في فيديو مصور، عبر آخرون عن قلقهم بعدما بدت آمال متوترة خائفة.

هاشتاح حمل عنوان آمال ماهر تصدر من جديد مواقع التواصل الاجتماعي، وفي السطور التالية التفاصيل:

الكاتب الصحفي جمال سلطان قال إنه ‏شاهد الفيديو الذي نشرته جهة ما للفنانة ‎آمال ماهر ، وتقول فيه إنها بخير، واختفاؤها بسبب كورونا.

وأضاف سلطان أن الفيديو خاطف أقل من دقيقة (53 ثانية)،بدت فيه خائفة، متوترة ومكرهة، وحركات أنفها لا تليق بمطربة على الإطلاق، مشيرا إلى اعتقاده أن الفيديو سيزيد الشكوك حول الإرهاب والضغوط التي تتعرض له هذه الفنانة.

الأسئلة المهمة

في ذات السياق تساءل أسامة جاويش بعد ظهور آمال ماهر:

‏‎اللي عنده كورونا بينشر صور عالبحر من كم يوم ليه؟

أسرتها مقالتش إنه عندها كورونا ليه؟

هاني شاكر ونادية مصطفى مذكروش المعلومة دي ليه؟

آمال خاسة كده ليه؟

شكلها خايف ومتوتر اوي ليه كده؟

وأردف قائلا: طلعوها لايف يا جماعة.

شاحبة

الغالبية العظمى من نشطاء مواقع التواصل اتفقوا على أن آمال ضعيفة، وأن ظهورها بهذا الشكل ضاعف الشكوك، ولم ينهها.

في حاجة غلط؟

نشطاء أبدوا مخاوفهم على آمال ماهر، قال قائل منهم: فيه حاجة غلط!

لا داعي للتشكيك

على الجانب الآخر دعا البعض إلى عدم إثارة الشكوك حولها معتبرين أن ظهورها دليل قاطع أنها آمنة.

انتصرت السوشيال ميديا

في ذات السياق اعتبر البعض ظهور آمال ماهر انتصارا للسوشيال ميديا التي تبنت القضية.

هي تظهر قريبا؟

السؤال الذي فرض نفسه: هل تظهر آمال ماهر قريبا كما وعدت أم تختفي عن الأنظار إلى أن يتم نسيان قضيتها؟!

طمأنت ماهر جمهورها في الفيديو، الذي نشرته صحف ومواقع محلية، مؤكدة أنها وأسرتها “بخير” وقالت إن سبب غيابها في الفترة الأخيرة يعود إلى “إصابتها بفيروس كورونا” الذي قالت إنها تعافت منه.

وحسم ظهور آمال ماهر في هذا التوقيت الشائعات التي خرجت في الأيام الماضية حول “حبسها وتعذيبها ومنع الطعام وسائل الاتصالات عنها”.

يذكر أن آمال ماهر كانت قد تزوجت رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل شيخ، ثم انفصل عنها حتى غابت عن الأنظار تماما وهو ما جعل البعض يروج لفكرة أنه متورط في هذا الأمر، وذلك بعد إغلاق قناتها الرسمية على يوتيوب وصفحتها الرسمية قبل أن تعود بالتزامن مع حالة الجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية .

ولمع نجم ماهر قبل سنوات طويلة بسبب طريقة أدائها التي عدها كثيرون تمثل نسخة محدثة من أداء “كوكب الشرق” أم كلثوم.

وسرعان ما حصلت على رصيد ضخم من الشهرة، وتتابعت نجاحاتها عبر العديد من الأعمال الغنائية العاطفية والوطنية أيضا.

لكن أغنيات ماهر، وأخبارها أيضا، انقطعت فجأة بعد شائعات عن زواجها ثم انفصالها وإعلان غامض عن اعتزالها الغناء في تلك السن المبكرة