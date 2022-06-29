وليد الجلاد يوجه كلمة لطلبة التوجيهي.. وهذا ما قاله

وطنا اليوم:وجه الناطق الاعلامي السابق لوزارة التربية والتعليم وليد الجلاد رسالة لطلبة الثانوية العامة مع تقديمهم أولى امتحانات “التوجيهي”. وتالياً ما كتبه الجلاد… كل امنيات التوفيق لطلبة التوجيهي الأعزاء.

والشكر للوزارة على توفير الأجواء المناسبة التي تضمن للطلبة التقدم للامتحان بسهولة ويسر.

دعوة أولياء الأمور الى الحرص على تشجيع أبنائهم على الجد والاجتهاد فبقدر إصراركم وتحفيزكم لهم وتوفير الجو النفسي تكون الاستفادة من تجاوز هذه المرحلة الهامة.

دعوة الطلبة للاستفادة من الرسائل التطمينية التي بثتها الوزارة والالتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان والبعد عن الاشاعات.

أمنياتنا لكم بالنجاح.

وليد الجلاد ..المستشار والناطق الاعلامي السابق لوزارة التربية والتعليم