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عاجل – إدارية النواب توصي بتحويل ملف تعيينات بالغذاء والدواء إلى مكافحة الفساد
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عاجل – إدارية النواب توصي بتحويل ملف تعيينات بالغذاء والدواء إلى مكافحة الفساد
منذ 21 ثانية
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12:05
محافظ الزرقاء يرعى تخريج رياديي برنامج “انهض”
11:52
العمل تفتح باب استقدام عاملات منازل من “ميانمار”
11:45
زعماء “السبع” يسخرون من بوتين وهو عاري الصدر
11:39
“ناتو” شرق أوسطي: تقدير موقف
11:38
ارتفاع إيرادات مشغلي الهواتف المتنقلة في الأردن
11:34
الخصاونة يستنكرون الاعتداء على ابنهم الطبيب
11:15
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