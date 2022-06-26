ما علاقة النائب زيد العتوم بـ ” السكوتر ” ؟

أساليب جديدة يتبعها العتوم لمواجهة ” ارتفاع أسعار المحروقات “

وطنا اليوم – لوزان عبيدات

تداول مستخدمي منصات التواصل الإجتماعي صور للنائب زيد العتوم ، تظهر اعتمادة على ” السكوتر ” لحضور اجتماع في العاصمة عمان ، كـ ” أسلوب ” جديد لمواجهة الإرتفاعات المستمر لأسعار المحروقات في المملكة .

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها العتوم بعرض أساليب جديدة للتصدي للإرتفاعات المستمرة للمحروقات ، بل دعا في وقت سابق الحكومة للسماح باستيراد الحمير والدواب التيوس لاستخدامها في النقل .

واستعرض هذه الفكرة في اجتماع للجنة الطاقة النيابية ، مبينا ضرورة تخصيص مسار لها اسوة بالباص السريع ، اذا لم تجد الحكومة حلولا فعالة لارتفاع أسعار المحروقات في المملكة .

وشدد في تصريحات مختلفة ، على ضرورة فتح المجال للمواطنين للتمكن من اقتناء أي وسيلة نقل يرونها مناسبة للتخفيف عنهم ، مشيرا إلى أن دول العالم لديها وسائط نقل متعددة تخدم حاجة المواطنين ولا يوجد بها أي اجراءات صعبة تمنعهم من ذلك .

العتوم لاقى قبولا واسعا من متابعيه عبر منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك ، فقد اظهرت التعليقات دعما واسعا له بعد اتخاذة هذه الخطوة الجديدة والنوعية للتصدي للإرتفاعات المستمرة على المحروقات ، وفيما يلي بعض التعليقات :

” فكرة كانت بعيدة عن ذهن المواطن، شكرًا سعادة أبو سند على الجهود الحثيثة لإنارة طريق المواطن نحو أفكار الاستدامة التي لولاها لن يخطو أبناء شعبنا أي خطوة لغدٍ أفضل. دمتم ذخرًا ” .

“المشكله ما تعودناش عليه منذ الطفوله ممكن يصير ضغط على المستشفيات بسبب ارتفاع نسبة الكسور ” .