أمسية طربية ضمن فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية

وطنا اليوم_أحيا المطرب حمدي المناصير حفلاً غنائياً مساء اليوم على ساحة ملعب عماد الدين زنكي في مأدبا وذلك ضمن فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022.



وقدم المناصير بهذا الحفل الذي جاء بتنظيم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، مجموعة من أغانيه الوطنيةِ والمتنوعة وسط حضور لافت من العائلات المأدباوية.



وعبر المناصير عن سعادته للمشاركة بهذه المناسبة وهي فوز مأدبا بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2022 والذي يؤكد المكانة المهمة لمأدبا كمدينة تزخر بالمواقع السياحية والتاريخية والدينية.



وقال مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمحافظات في وزارة السياحة هشام الشخاترة، إن الوزارة ستقوم بأحياء العديد من الفعاليات والأنشطة السياحية حتى نهاية هذا العام ضمن روزنامة مأدبا عاصمة السياحة العربية والتي ستعزز من مكانة المدينة على خارطة السياحة العربية والعالمية.



بدوره، قال عضو مجلس محافظة مأدبا أيمن أبو تينه، إن مدينة مأدبا تتربع على كنز أثري وتاريخ ديني مما يجعلها من أجمل المدن السياحية وتستحق عن جدارة لقب عاصمة السياحة العربية.



واضاف أن هذه الحفلات الغنائية لمطربين أردنيين فرصة ثمينة ليطلوا على جمهورهم وتسويق المطرب الأردني الذي يستحق كل دعم.