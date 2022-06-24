فوز مسلسل جلمود الصحارى الأردني بمهرجان الخليج

وطنا اليوم:فاز المسلسل الأردني جلمود الصحارى الذي انتجته مؤسسة حجاوي للإنتاج والتوزيع الفني، بالجائزة الفضية في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ 15 في البحرين.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة حجاوي للإنتاج والتوزيع الفني المنتج عصام حجاوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الفوز الذي تحقق بهذا المهرجان، يعد فوزا للدراما الأردنية التي دائما تثبت حضورها في جميع المهرجانات العربية.

وانطلقت أعمال المهرجان في البحرين الثلاثاء الماضي وأختتم أعماله أمس، بمشاركة أكثر من 300 عمل ونحو 310 إعلاميين وفنانين تنافسوا على جوائز مسابقات المهرجان الخمس الرئيسة وهي: فرع المسابقات الإذاعية، ومسابقة الأفلام القصيرة وجوائز الصحافة الإلكترونية ومسابقة الإعلام الرقمي.

وفاز المسلسل الأردني عن فرع المسابقات التلفزيونية وهو من تأليف الدكتور سليمان أبو شارب ومن إخراج رولا حجه ومن بطولة محمد المجالي وعلا مضاعين وكوكبة كبيرة من النجوم والفنانين.