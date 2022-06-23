عميد شؤون الطلبة في التطبيقية: القاتل كان يرتدي قبعة حتى يخفي نفسه ولم تكن هناك سيارة بانتظاره

وطنا اليوم – قال عميد شؤون الطلبة في جامعة العلوم التطبيقية زكريا المباشر، الخميس، إن منفذ جريمة قتل الطالبة ليس طالبا في الجامعة.

وأضاف عبر برنامج “صوت المملكة”، أن “الأمن الجامعي اعتقد أن صوت إطلاق النار هو صوت ألعاب نارية في البداية قبل أن يجدوا الطالبة مصابة بعيارات نارية”.

وتابع: “أحد أفراد الأمن الجامعي تفاجأ بالقاتل يركض باتجاهه وبحسب التعميم الذي وصله حاول أن يعترض طريقه إلا أن مطلق النار أطلق الرصاص بالهواء لإخافته ولاذ بالفرار”.

“كاميرات المراقبة أثبتت أن القاتل هرب إلى البنايات القريبة من الجامعة وكان لوحده دون مركبة تنتظره”، وفق المباشر الذي أشار إلى وجود أكثر من 800 كاميرا داخل الحرم الجامعي.

وذكر أن “القاتل كان يحاول أن يخفي هويته مرتديا قبعة لعدم التعرف عليه، وبعد دخوله الجامعة ذهب إلى الكلية التي تدرس بها الطالبة وبحث عنها وعندما وجدها أطلق 5-6 رصاصات عليها”.

“هناك معايير لانتقاء رجال الأمن الجامعي في جامعة العلوم التطبيقية منها الكفاءة الجسدية والعقلية والقوة البدنية وقدرتهم على التواصل الآمن مع الطلاب، وتقوم الجامعة بتدريبهم على التعامل الآمن مع الطلاب لاستيعابهم”، بحسب المباشر.

وتوفيت فتاة داخل جامعة خاصة في شمال عمّان بعد أن أطلق شخص عيارات نارية باتجاهها وفق ما أفادت مديرية الأمن العام الخميس.

وقالت المديرية في بيان محدث، “لاحقا لإصابة الفتاة بعيار ناري فقد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها وما زال التحقيق جاريا”.

وكان الناطق باسم المديرية عامر السرطاوي قال إن شخصا أقدم على إطلاق عيارات نارية باتجاه فتاة جرى إسعافها إلى المستشفى وكانت حالتها سيئة.

وبدأت الأجهزة الأمنية بالتحقيق لتحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه، بحسب السرطاوي.