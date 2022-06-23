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العرموطي : هناك سياسات مبرمجة لغايات تجويع وتعطيش الأردنيين

منذ دقيقة واحدة
العرموطي : هناك سياسات مبرمجة لغايات تجويع وتعطيش الأردنيين

وطنا اليوم:أكد النائب صالح العرموطي أن تصريحات وزير المياه محمد النجار حول عدم كفاية المياه للأردنيين، تشير إلى أن “الجفاف أصبح في عقول المسؤولين”، متسائلا فيما إذا كان الوزير يعرف عن حوض السرحان وحوض سلحوب ومياه الغمر التي أصبحت تتسرب لدول الجوار لعدم استخدامها، بالإضافة إلى حوض الديسة الذي تم توزيع مياهه على المتنفذين لصيد البط.
وقال العرموطي: نريد أن نعرف أين تذهب حصتنا من حوض اليرموك ونهر اليرموك وسدّ الوحدة، ولماذا لا يتمّ استغلال آلاف المصادر من المياه الجوفيه التي تحتاج معالجة بسيطة من الملوحة وتكفي الأردن عشرات السنين.
وأضاف العرموطي: الأردن فيه من الموارد المائية ما يكفي عشرات السنين، ولسنا بحاجة أحد، ولا نعلم لماذا التركيز على عدم وجود المياه رغم أن كميات الأمطار هي نفسها في كلّ عام؟ ولماذا يتمّ تفريغ السدود من المياه؟ هل القضية كانت توطئة لتمرير اتفاق المياه مع الكيان الصهيوني؟
وأكد العرموطي أن هناك سياسات مبرمجة لغايات تجويع وتعطيش الأردنيين، متسائلا عن الخطط الاستراتيجية للتعامل مع قضايا المياه، وسبب تأخير تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر الأحمر، وهل كان لتمهيد ربط الأردن بالكيان الصهيوني وتمرير المشاريع المشؤومة؟.


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