وطنا اليوم:استضاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الاربعاء، الفتى القرآني الشيخ محمد نوح العنانزة الحافظ لكتاب الله والفائز الأول بمسابقة عالمية في حفظ القرآن الكريم
ولي العهد يستضيف الحافظ للقرآن الكريم العنانزة
منذ دقيقة واحدة
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