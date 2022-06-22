ولي العهد يستضيف الحافظ للقرآن الكريم العنانزة

وطنا اليوم:استضاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الاربعاء، الفتى القرآني الشيخ محمد نوح العنانزة الحافظ لكتاب الله والفائز الأول بمسابقة عالمية في حفظ القرآن الكريم