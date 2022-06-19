الناشط الجمل يستعد للتوجيهي في السجن.. وذووه يطلقون عاصفة الكترونية مساء اليوم

وطنا اليوم _ أعلن ذوو الناشط المعتقل أنس الجمل عن اطلاق حملة الكترونية في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، للمطالبة باطلاق سراحه وسراح معتقلي الرأي الآخرين.



وقال ذووه إنهم زاروه اليوم في سجن ماركا ووضعه الصحي جيد، وقد جرى ادخال الكتب الدراسية له للاستعداد لامتحان شهادة الثانوية العامة.



وأضافوا أن وفدا من المركز الوطني لحقوق الانسان قام بزيارته يوم الأربعاء الماضي بعد أن تم تقديم طلب منهم بذلك للاطمئنان على وضعه الصحي.



ودعا ذووه النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المشاركة بالحملة لاطلاق سراح ابنهم وسراح معتقلي الرأي الآخرين.