بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار فنية

تكريم وامسية طربية لحسن رمزي في دائرة المكتبة الوطنية

منذ 4 دقائق
تكريم وامسية طربية لحسن رمزي في دائرة المكتبة الوطنية

وطنا اليوم _ أحيا الفنان الاردني الدكتور حسن رمزي الحفل المميز العاشر لأغاني الزمن الجميل في دائرة المكتبة الوطنية، تحت رعاية مديرها العام الدكتور نضال العياصرة، وبحضور النائب نمر السليحات وحضور حشد من المثقفين والأدباء، قدم فيها مجموعة رائعة من اغاني عمالقة الزمن الجميل.

وغنى رمزي لعبد الوهاب، وام كلثوم، وعبد الحليم، ومحرم فؤاد، وفايزة احمد، وكارم محمود، وهاني شاكر.

وتفاعل الحضور بالغناء على أنغام الموسيقى العربية الجميلة من زمن افتقدناه.

وقدمت الحفل القاصة كرمل الخالدي.

وانتهى الحفل بتكريم الفنان حسن رمزي بدرع مقدم من دائرة المكتبة الوطنية.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

17:47

متى تبدأ وتنتهي؟.. تفاصيل عطلة عيد الأضحى

17:37

الجمارك تحبط تهريب (125) كرتونة دخان

17:30

الغذاء والدواء: ارتفاع أسعار حليب الرضع 2.5% إلى 8%

17:21

جريمة مروعة..أب يجبر ابنه على شرب ماء مغلي حتى الموت

17:03

البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي “انهض”حجر زاوية قد يساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي

16:56

صندوق الزكاة يقرر صرف عيدية مقدارها 50 دينارا

16:50

الأردن يشارك بمناورات نسر الأناضول

16:19

الملك يعقد لقاء ثلاثيا مع الرئيس المصري والعاهل البحريني في شرم الشيخ

16:15

الامن يحذر من صفحات وهمية خادعة تروج لمكرمات ملكية

16:13

اختتام المخيم التدريبي لجائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة 2022 في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

16:10

محمد العنانزة : كتاب الله منارة تفتح العقول

16:06

جرشيون يشكون حرمانهم الاستفادة من حديقة باب عمان

15:50

قرار قطعي بالحجز على أحد أقدم اندية عّمان

15:38

بورد أردني للصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة قريبا

15:36

الشكوك يحوم حول مشاركة براء مرعي بالكلاسيكو

15:35

طلبة قسم التحريك والوسائط المتعددة في فيلادلفيا يزورن متحف جلعد الثقافي‎‎

15:35

أعلن عن فعاليات دورته الـ30 تحت شعاره الثابت “الأردن تاريخ وحضارة”

15:21

643 إصابة بكورونا في الأردن خلال أسبوع.. ولا وفيات

15:13

الخيار الأردني تهديدٌ جدّي

15:12

تجارة الاردن تنظم المنتدى العربي الأول للحلي والمجوهرات

14:57

بعد ارتفاع أسعاره .. وقود مسروق للبيع على الإنترنت بأمريكا

14:48

“حزب الانصار” في الاغوار الشماليه

14:48

بريطانيا على موعد مع أكبر إضراب للسكك الحديدية منذ 30 عاماً

14:40

الدغمي يبحث سبل تعزيز أواصر العلاقات مع كوريا الجنوبية

14:21

فيلادلفيا تستعد لإقامة حفل تسليم جوائز الجامعة‎‎

14:06

بعد ادعاء فتيات بتعرضهن للاعتداء.. الأمن يحقق

14:02

استقالة ابو طعيمة من تدريب الحسين والاستعانة بمدرب ألماني

13:57

تطبيق برنامج توصيل الأدوية في مركز صحي اللويبدة وأبو نصير

13:53

سماوي : تكلفة مهرجان الفحيص نحو 400 ألف دينار

13:47

تجار الماشية في قطر يكثفون مستورداتهم من الأردن

13:41

السياحة الوافدة : 70% حجوزات المكاتب خلال الموسم المقبل

12:38

الملك إلى شرم الشيخ للقاء الرئيس المصري والعاهل البحريني

12:35

أسرة الفيصلي تتغنى بإنجازاته في احتفال مهيب

12:33

استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب قلقيلية

12:30

توصية بتحويل شراء أسهم من شركة تطوير العقبة للفساد

12:22

أبناء الأردنيات والمطلقة والأرملة فئات مشمولة بدعم التعرفة الكهربائية

12:17

العضايلة ينفي فصل موظفين من حزب جبهة العمل

12:14

موظفو البنك الأردني الكويتي يزرعون 200 شجرة مثمرة بالتعاون مع العربية لحماية الطبيعة

12:11

سائقو سرافيس على خطوط حيوية يتوقفون عن العمل

12:10

مسؤول أوكراني: القوات الروسية تتقدم نحو خاركوف

12:02

مجدداَ .. تسريبات الوثائق تضرب الأردنيين

12:01

عام مضى «تحديث المنظومة السياسية».. وما زالت الماكينة تهدر

11:51

مشروع بحثي أردني يفوز بجائزة عالمية

11:50

قرار رفع أسعار الفائدة في المملكة يدخل حيز التنفيذ

11:21

الكويت تدرس منع تأشيرات 10 دول أغلبها أفريقية

11:10

الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب

11:01

الاقتصاد الرقمي توضح حول منصة تسجيل الصف الأول

10:54

الآلاف يتظاهرون في لندن احتجاجا على أزمة غلاء المعيشة

وفيات

وفيات الاحد 19-6-2022نعي فاضل: الشاب عهد محمد محمود الحامدالحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة الشاب عهد ملكاوي من مدينة اربدوفيات الجمعة 17-6-2022وفيات الخميس 16-6-2022