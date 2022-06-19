تكريم وامسية طربية لحسن رمزي في دائرة المكتبة الوطنية

وطنا اليوم _ أحيا الفنان الاردني الدكتور حسن رمزي الحفل المميز العاشر لأغاني الزمن الجميل في دائرة المكتبة الوطنية، تحت رعاية مديرها العام الدكتور نضال العياصرة، وبحضور النائب نمر السليحات وحضور حشد من المثقفين والأدباء، قدم فيها مجموعة رائعة من اغاني عمالقة الزمن الجميل.



وغنى رمزي لعبد الوهاب، وام كلثوم، وعبد الحليم، ومحرم فؤاد، وفايزة احمد، وكارم محمود، وهاني شاكر.



وتفاعل الحضور بالغناء على أنغام الموسيقى العربية الجميلة من زمن افتقدناه.



وقدمت الحفل القاصة كرمل الخالدي.



وانتهى الحفل بتكريم الفنان حسن رمزي بدرع مقدم من دائرة المكتبة الوطنية.